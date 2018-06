Nabízeli mi balík peněz, přiznal český tenista pokus o úplatek

Není prvním ani posledním komu byl nabídnut úplatek. Dvojnásobný grandslamový vítěz ze čtyřhry Lukáš Dlouhý připustil pro Seznam Zprávy, že se v minulosti stal terčem sázkařské mafie. "Nabízeli mi pětimístnou částku v eurech, abych ovlivnil zápas," přiznal v rozhovoru bývalý český reprezentant.

S problémem ovlivňování zápasů se snaží tenisově federace vypořádat již dlouhou dobu. Je logické, že více případů se objevilo na turnajích nižší kategorie, kde se dají "prodané" zápasy hůře odhalit. Navíc právě tenisté hrající futury a challengery mají často nouzi o finanční vyžití. "Nejsou tam takové peníze. Přitom hráči se musí časově připravovat stejně jako ti nejlepší," uvedl Dlouhý.

On sám je však důkazem, že sázkařské aféry se vyskytují i na turnajích úrovně ATP. "Je to už hodně dávno, ale stalo se to. Přišli za mnou a nabízeli mi pětimístnou částku v eurech, abych ovlivnil zápas. Bylo to na turnaji nejvyšší kategorie ATP," svěřil se bývalý elitní deblista. Peníze však od sázkařů nikdy nepřijal. "Ten, kdo se do toho pustil, měl poté velké problémy a těžko se z toho dostával," dodal jedním dechem.

Přiblížil také, jak takové sázky v praxi fungují. "Dříve bylo časté, že s týmem hráče cestovali také lidé, kteří vynášeli informace a sami také sázeli," řekl. Zároveň dodal, že se situace v posledních letech nijak výrazně nezměnila. "Myslím, že je v tenise stále mnoho cinklých sázek," prohlásil upřímně.

Posledním usvědčeným hráčem z ovlivňování zápasů je Argentinec Nicolás Kicker. Čtyřiaosmdesátý hráč světového žebříčku byl odsouzen za zmanipulování dvou utkání na turnajích kategorie Challenger.