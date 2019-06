Nadal vyřadil Federera, druhé semifinále se bude dohrávat v sobotu

Španělský tenista Rafael Nadal si na Roland Garros zahraje o rekordní dvanáctý titul. Antukový král v semifinále vyřadil velkého rivala Rogera Federera, švýcarského soupeře porazil ve 39. vzájemném zápase hladce 6:3, 6:4, 6:2. Obhájce titulu finálový duel v Paříži ještě nikdy neprohrál.

Na svého soupeře, proti němuž bude usilovat o 18. grandslamový titul v kariéře, si ale bude muset počkat až do soboty. Druhé semifinále mezi světovou jedničkou Srbem Novakem Djokovičem a loňským finalistou Dominicem Thiemem bylo kvůli dešti a větru dvakrát přerušeno a nakonec ho pořadatelé odložili na sobotní poledne. Rakušan vede 6:2, 3:6 a 3:1.

Neporazitelnost na pařížské antuce udržel Nadal i proti Federerovi, s nímž na French Open vyhrál všech šest zápasů. Naposledy se tu ale utkali už v roce 2011. Posledních pět vzájemných duelů naopak vyznělo pro Federera, všechny se ale hrály na tvrdých površích. V celkové bilanci nyní Nadal vede 24:15.

Federer, který se na French Open vrátil po tříleté pauze, držel s Nadalem v nepříjemném větrném počasí v úvodních dvou setech krok. "Proti Rogerovi je to vždycky těžké. V tomhle větru to bylo ještě těžší," řekl rodák z Mallorky a pro soupeře měl jen slova chvály. "Je to vždycky velké potěšení zahrát si proti nejlepšímu hráči historie. Je neuvěřitelné, na jaké úrovni v 37 letech stále hraje," dodal třiatřicetiletý Nadal.

Podle Federera byl úvodní set hlavně o zvykání si na podmínky. "Člověk musel vyzkoušet, co si může nebo už nemůže dovolit," uvedl Švýcar, jenž poté do druhé sady vstoupil úspěšným brejkem a vedl 2:0, náskok ale neudržel. "Hodně lituji, že jsem ztratil servis za stavu 2:0, když jsem hrál s větrem v zádech. Kdybych ho odvrátil, mohl se druhý set vyvíjet jinak," věřil.

Ve třetí sadě šel Nadal do vedení 5:1 a zápas už nepustil. "Větrno bylo stejně pro oba, on byl ale bezpochyby dneska lepší. Měl jsem svoje minišance, to je ale málo," uznal převahu dlouholetého rivala.

Španěl znovu potvrdil, že na Roland Garros je takřka nepřemožitelný. Na kontě tu má 92 výher a jen dvě porážky. Dvanáctkrát do finále na stejném grandslamovém turnaji postoupil jako první muž v historii. Stejnou bilanci mají Margaret Courtová na Australian Open a Martina Navrátilová ve Wimbledonu.