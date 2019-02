Naposledy na antuku? Federer se vyjádřil ke konci kariéry

Když se tenisová veřejnost loni v srpnu dozvěděla, že se příští Laver Cup odehraje ve švýcarské Ženevě, začaly se šířit spekulace, že by to byla krásná rozlučka pro Rogera Federera. Zvěsti o konci kariéry potvrdily i fakt, že se legendární hráč po několika letech vrátí na antukové turnaje. Jako by se s nimi chtěl rozloučit.

"Moje tělo je připraveno hrát na antuce. Přemýšlel jsem o tom dlouho a usoudil jsem, že to bude dobré," řekl novinářům švýcarský tenista Roger Federer po vypadnutí na Australian Open v osmifinále.

Okamžitě vznikaly konspirační teorie, proč zrovna letos chystá fenomenální hráč návrat. Jedná se snad o poslední antukové zápasy v kariéře? Blíží se konec, který přijde na Laver Cupu symbolicky doma v Ženevě? To vše sám Federer na oblíbeném podniku v Dubaji, který se v současnosti hraje, vyvrátil.

"S tím mé rozhodnutí nesouvisí," ozval se hned sám hráč. Musí ale přiznat, že spekulace o konci kariéry jsou opodstatněné. Proč by se jinak vracel do Paříže, kde naposledy působil v roce 2015? Na poslední Roland Garros, mysleli si tenisoví příznivci.

Dvacetinásobný grandslamový šampion ale potvrdil, že se představí v Madridu (generálka na Roland Garros) a poté právě na druhém nejhlavnějším turnaji sezony. Z jeho postoje je patrné, že ani on sám neví, kdy onen zmiňovaný konec přijde. Záleží na mnoha aspektech: zdraví, rodině, motivaci...

Vraťme se tak zpět do přítomnosti. Bývalá světová jednička může na dubajském podniku, který už sedmkrát opanoval, získat svůj jubilejní stý turnajový titul z okruhu ATP ve dvouhře. "Ale mám velmi těžký los," varuje Švýcar před chválením dne před večerem. "Nehrál jsem několik týdnů, musím se opět resetovat," přiznal Federer, že ho rozhodně nečeká jednoduchá práce.