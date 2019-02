Naštvaná tenistka se brání. Běžte si to zkusit sami, nadává.

Jméno Mihaela Buzarnescuová se pro českého fanouška stalo známým po Fed Cupu. Přestože pro tuzemské hráčky týmová soutěž nedopadla dobře, bulharská tenistka svá utkání nezvládla. A nedaří se ji dlouhodoběji, v Dauhá třicetiletá hráčka ztratila nervy.

Rodačka z Bukurešti nemá na kurtech zrovna na růžích ustláno. Buzarnescuová o sobě dala vědět už mezi juniorkami, cestu vzhůru však zastavilo zranění. A pak další a další... Třicetiletá hráčka boj s kolenem nevzdala, loni v Montrealu se jí konečně začalo dařit. Jenže progres zastavilo zranění kotníku.

Od té doby rumunská hráčka odehrála devět utkání a devět jich ztratila. Držitelka akademického titulu Ph.D. v oboru sportovní věda se pokusila zvrátit nepříznivou bilanci právě v Kataru v utkání proti Jeleně Ostapenkové. Jenže úvodní duel nakonec ztratila ve třech setech poměrem 1:6, 6:4 a 2:6.

Rumunce se v utkání snažila poradit a pomoct i její trenérka Justyna Jegiołková. Jenže Polka se se zlou potázala. Dobře míněná rada zněla podávat Ostapenkové na tělo, jenže Buzarnescuové se tahle možnost nelíbila. " Štvou mě všichni, kteří mi dávají rady ohledně tenisu. Jak podávat, kam podávat. Sami by si to měli zkusit," zlobila se současná devětadvacítka světového žebříčku.

Polská trenérka jen nevěřícně poslouchala výlev své svěřenkyně, který rumunské tenistce v závěru rezignovaně odkývala.

"I'm sick of everybody giving their opinion about tennis. How to serve, where to serve. They should just go play tennis." - Buzarnescu #QatarTotalOpen pic.twitter.com/OcsMZm7XFk