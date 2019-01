Návrat Murrayho není nemožný, ale bude obtížný, tuší lékař

Bojoval dlouho, bolest ho však neopouštěla. Rozhodl se tak, že kvůli problémové kyčli ukončí kariéru. Britský tenista Andy Murray odejde letos z tenisových kurtů. Plánovaný odchod oznámil v Melbourne těsně před začátkem Australian Open. Chtěl by se rozloučit ve Wimbledonu. Kdo ví ale, jestli se tam dostane. Moc nadějí mu nedává ani lékař specialista.

Tonoucí se stébla chytá. Andy Murray ví, že se blíží jeho konec, ale chtěl by ho co nejvíce oddálit. Minimálně ještě o půl roku, aby se mohl Brit rozloučit na domácí půdě, ve Wimbledonu, kde v minulosti slavil dvě velká vítězství před vlastními fanoušky. Ne vždy ale přijde na závěr šťastný konec.

Murray na tiskové konferenci před Australian Open avizoval, že úvodní grandslam sezony je možná jeho poslední turnaj v kariéře. Jeho výraz v obličeji rovněž naznačoval, že už moc nevěří, že by mohl pokračovat dál. Chce však zatnout zuby a pokračovat dál. Aby mohl končit ve Wimbledonu.

Brit si však není jistý, zda na slavné londýnské trávě vůbec nastoupí. "Mám možnost mít další operaci, která je závažnější než ta předchozí. Umožní mi ale mít kvalitnější život a být bez bolesti," uvedl 31letý tenista. Proto se rozhodl k riskantnímu a odvážnému kroku zároveň. Hodlá podstoupit operaci, aby se jeho rozlučka s tenisem uskutečnila na vysněném místě. Kvůli ní vynechá i původně plánované tři turnaje v únoru.

Chirurgický zákrok však nebude snadný. Britskému tenistovi by lékaři měli aplikovat speciální kovový povlak na jeho obtížný kyčelní kloub, který ho dlouhodobě vyřadil ze hry. I tak ale nebude mít vítěz tří grandslamových turnajů a dvou olympijských her nic jistého. Velkou naději mu nedává ani specialista na kyčle John O'Donnell. "Myslím, že jeho návrat není nemožný, ale bude to mít velmi obtížné," prohlásil ortoped, jenž už jednou prováděl Murraymu artroskopii.

"Snažil se enormně. Zkoumal všechny možnosti, které mají reálnou možnost mu pomoci. Vážně si ale nemyslím, že by si nikdo jiný mohl zachovat bok, aby se následně dostal do takové kondice, že by mohl hrát," podotkl O'Donnell. Pro Murrayho to nejsou tedy moc pozitivní zprávy. Pokud by mu ale kyčel přeci jen umožnila ve Wimbledonu nastoupit, tak Brit váhat nebude. Momentálně jsou ale jeho šance velmi malé.