Navrátilová: Rogerovi se Serenou může ztracený čas chybět

Roger Federer a Serena Williamsová jsou ještě během své aktivní kariéry řazeni mezi absolutní tenisové legendy. Podle jejich velké předchůdkyně Martiny Navrátilové ale ztrácí během koronavirové pauzy drahocenný čas. A možná jim tak unikne šance dostat se na úplný vrchol historie bílého sportu.

"Hlavně pro Serenu to musí být nepříjemné. Snaží se získat ten jeden singlový titul navíc, tohle je ztracená příležitost," uvedla Navrátilová, která má na kontě celkově 59. grandslamových titulů z dvouher, čtyřher a mixu.

Federer je momentálně na čele historického žebříčku se ziskem 20 grandslamových titulů v mužské dvouhře. Williamsová se už dlouho marně snaží o 24. singlový titul, čímž by dohnala vedoucí Margaret Courtovou.

"Všichni jsou na stejné lodi. Ale Serena, Roger nebo i Rafa Nadal už mladší zkrátka nebudou," řekla česká rodačka.

Navrátilovou také mrzí, že se letos nemůže ukázat na svém oblíbeném Wimbledonu, který byl kvůli koronavirové krizi zrušen.

"Na Wimbledon lítám od svých 16 let. Od té doby jsem ani jednou nechyběla a i teď mám nutkání prostě sednout do letadla, zamířit do Londýna a alespoň se dotknout tamější trávy," dodala.