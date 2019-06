Nejmladší v historii. Wimbledon si zahraje patnáctiletá Američanka

První červencový den odstartuje na travnatých dvorcích londýnského All England Clubu 133. ročník slavného Wimbledonu. Pozornost domácích tenisových fanoušků bude upřena na návrat britské tenisové hvězdy Andyho Murrayho a celý svět bude v očekávání dalších velkolepých bitev mezi neotřesitelnou trojicí Djokovič, Nadal, Federer. I pohled do ženské části pavouka ale nabízí zajímavá jména, a jedním z nich je Cori Gauffová.

Datum narození 13. března 2004. Mladičká Američanka se stane ve věku 15 let a 125 dní nejmladší účastnicí hlavního grandslamového turnaje od zavedení Open éry v roce 1968.

Gauffová využila divokou kartu od pořadatelů a v kvalifikaci na letošní Wimbledon si poradila se všemi třemi soupeřkami, navíc bez ztráty setu. V závěrečném postupovém utkání vyprovodila z kurtu za necelou hodinu po setech 6:1, 6:1 Belgičanku Minnenovou. A to i přesto, že předchozí den měla rodačka z Atlanty zkoušku ve škole.

"Věděla jsem, že nejsem favorit a nemám co ztratit. Neměla jsem žádná očekávání a jen jsem si užívala hru," řekla po nečekaném postupu Gauffová.

Patnáctiletá tenistka už má s wimbledonskými dvorci zkušenosti, před rokem došla v juniorském turnaji až do čtvrtfinále. Nyní se ale představí v hlavní soutěži ve společnosti nejlepších hráček světa.

"Je mi jedno, proti komu budu hrát, ale bylo by skvělé nastoupit proti Sereně Williamsové," vyslovila Gauffová přání ještě před losem. Ten si nakonec zažertoval a mladé Američance přisoudil sestru jejího velkého vzoru, pětinásobnou wimbledonskou vítězku Venus Williamsovou.

Devětatřicetiletá legenda naposledy podlehla ve třetím kole turnaje v Birminghamu světové jedničce Ashleigh Bartyové 0:2 na sety a v současnosti jí patří 44. pozice v žebříčku, Gauffová je 301. Postavení na okruhu nebude jediný velký rozdíl mezi oběma hráčkami - Williamsovou dělí od mladé vyzývatelky až neuvěřitelných 24 let.

Remember the name.



Aged 15 years and 122 days, America’s @CocoGauff becomes the youngest #Wimbledon qualifier in the Open Era after beating Greet Minnen 6-1, 6-1 pic.twitter.com/PSWlOiRNkB