"Neporazitelný" Nadal. V Paříži vyhrál dvanáctý titul

Rafael Nadal je znovu králem Roland Garros. Španělský tenista porazil v nedělním finále na pařížské antuce Rakušana Dominica Thiema 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 a jako první vyhrál některý z grandslamů dvanáctkrát.

Třiatřicetiletý Nadal ovládl Roland Garros v letech 2005-08, 2010-2014 a jeho současná vítězná šňůra začala v roce 2017. Dvanácti tituly překonal Australanku Margaret Courtovou, jedenáctinásobnou šampionku Australian Open. Martina Navrátilová je s devíti wimbledonskými výhrami třetí.

"Je fantastické, co jsem tady dokázal, a nedokážu popsat, jak se cítím. Je to sen. V roce 2005 mě nenapadlo, že tady v roce 2019 pořád budu. Je to pro mě neuvěřitelné," řekl Nadal na kurtu v Paříži, kde vyhrál už 94 zápasů a jen dva prohrál.

Do své sbírky Nadal přidal osmnáctý grandslamový vavřín - jednou vyhrál Australian Open, dvakrát Wimbledon a třikrát US Open. V honbě za nejvyšším počtem výher z turnajů velké čtyřky tak ztrácí dva triumfy na Švýcara Rogera Federera.

Vloni porazil Nadal v Paříži Thiema ve finále ve třech setech, ale tentokrát Rakušan zpočátku kladl tužší odpor. V úvodu byl razantnější a přesnější, po brejku vedl 3:2, ale Nadala ztracené podání nabudilo a ziskem čtyř her sadu otočil.

Ve druhém setu bylo o něco méně dlouhých výměn a oba hráči si pevně drželi servis. Až za stavu 6:5 Thiem zariskoval, což mu vyneslo brejk i set.

Poté se začalo projevovat, že Nadal měl mnohem více času na odpočinek, zatímco Thiem musel zvládnout čtvrtfinále i semifinále od čtvrtku do soboty. Rakušan už nevydržel pokračovat v nastoleném tempu a pykal. Svěřenec Carlose Moyi Nadal mu ve třetím setu nedal šanci a povolil mu v něm jen sedm fiftýnů.

Čtvrtý hráč světa Thiem se snažil bojovat a jednoručným bekhendem tu a tam dokázal zlobit. Nadal se ale nenechal rozhodit a držel si vysoký standard. Odvrátil brejkbol v první hře čtvrté sady, další dva ve třetím gamu a dominoval.

I ve čtvrtém setu povolil soupeři jen jednu hru a zápas ukončil po třech hodinách a minutě hry. Za letošní titul si vydělal 2,3 milionu eur (59 milionů korun).

V letech, kdy Nadal neuspěl nebo nehrál, v Paříži zvítězili Švýcaři Roger Federer (2009) a Stan Wawrinka (2015) a Srb Novak Djokovič (2016).

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur): Muži: Dvouhra - finále: Nadal (2-Šp.) - Thiem (4-Rak.) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Finálový zápas jsme vám zprostředkovali pomocí aktualizované reportáže.

Nadal - Thiem 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

6:1. Je hotovo! Rafael Nadal vyhrává podvanácté Roland Garros!

5:1. Thiem bojuje, co mu síly stačí, ale nestačí to. Nadalovi prakticky nejde zabít míč, což je velmi deprimující. Španěl podává do zápasu.

4:1. Nadal na podání nezapochyboval a zase poodskočil na rozdíl tří gamů.

3:1. Thiem otočil z nepříznivého stavu 0:40 a ještě žije.

3:0. Španělský král antuky udržel těžký game na podání. Hrálo se několik shod, byly k vidění dva breakbally Thiema, ale ani to nestačilo.

2:0. Nadal získává hned podání soupeře a odskakuje i ve čtvrtém setu.

1:0. Thiem se sice dostal k breakballu, ale forehandový winner Nadala mu vzal naději.

6:1! Jednoznačná záležitost, Nadal je na koni a zdá se, jako by ani neuměl udělat chybu.

5:1. Další rychlá hra pro Nadala. Thiem už je myšlenkami ve čtvrtém dějství.

4:1. Povedený game s nulou. Jako by se Dominic uklidnil a řekl si, že horší už to být nemůže.

4:0. Třetí čistý game ze čtyř odehraných, o majiteli třetího setu je pomalu rozhodnuto.

3:0. Rakouský tenista sice uhrál první bod ve třetím dějství, ale to je zoufale málo. Nadal odskakuje do "doublebrejku".

2:0. Thiem ještě stále nevyhrál ani jeden míček! Nadal nyní naprosto dominuje.

1:0. Nadal po druhé sadě na chvíli odešel z centrkurtu, uklidnil se a hned po návratu brejkuje svého soupeře čistou hrou.

5:7! Do tiebreaku zatím nejdeme! Thiem se poprvé v setu prosadil na returnu a hned to znamená zisk druhé sady!

5:6. Pětadvacetiletý hráč odpovídá stejnou mincí. Game bez ztráty míčku okořenil nádherný jednoručný bekhend ve výskoku, jenž se často nevidí.

5:5. Nepřišlo. Nadal nedal soupeři šanci a čistou hrou srovnává.

4:5. Podání vyhrané s nulou pro Thiema, ten může v příštím gamu získat druhou sadu! Přijde zlepšení na příjmu?

4:4. Dva zkažené returny znamenají, že Rafa si na podání opět v klidu poradil.

3:4. Na podání je to ale úplně jiná písnička. Znovu si Nadal ani neškrtl a po krátké pauze bude muset znovu dotahovat ve druhém setu.

3:3. Thiemův rytmus na příjmu se úplně rozpadl. Ve druhém setu na něm neuhrál ještě ani bod!

2:3. Další dominantní hra. Mladý Rakušan si pomáhá kvalitním prvním servisem, který mu vytváří dobré pozice v kurtu.

2:2. Teď se vkradla Thiemovi na raketu nepřesnost a daroval jednoduchý game svému soupeři.

1:2. Thiem přidal na agresivitě a nese to ovoce. Vítězný forehand inside out ukončil třetí hru druhého setu.

1:1. Rychlý game i pro Španěla. Po prvním setu, kdy se hrálo v průměru více než 9 úderů na výměnu, je druhý set svižnější.

0:1. Rakušan nasázel dvě esa a po čase si připsal na své konto vítěznou hru.

6:3! Nadal s přehledem dopodával a první set vyhrál.

5:3. Zbytečné chyby Thiema znamenají další brejk a Nadal může ukončit sadu.

4:3. Dlouhý game přes shodu pro sebe nakonec ukořistil podávající Nadal, i když musel odvracet jeden breakball.

3:3. Rafa se nenechal zahanbit a ihned si vrací ztracené podání zpět.

2:3. Máme tu první brejk! Thiem agresivní hrou přitlačil Nadala do defenzivy a hned z první příležitosti bere Španělovi servis.

2:2. První snadný game pro podávajícíjo tenistu.

2:1. Hrají se dlouhé a velice náročné výměny, fanoušci se mají hned od začátku na co dívat.

1:1. Úvodní povinnost splnil i Rakušan, skóre je srovnané.

1:0. I když se Thiem dostal na returnu na nadějný stav 15:30, tak Nadal zachoval pevné nervy a udržel si servis.

Probíhá pětiminutová rozehrávka.

Hráči za bouřlivého potlesku vstupují na kurt Philippa Chatriera.