Nešlo mi to, rozhodla bojovnost, řekla Kvitová. Bála se teroristů

Se stíhačkami nad hlavou a za pomoci bojovného ducha postoupila tenistka Petra Kvitová do čtvrtfinále Australian Open. Česká hráčka po pomalejším rozjezdu zvládla třísetovou bitvu s Marií Sakkariovou z Řecka.

"Jsem strašně ráda, že jsem nakonec postoupila. Nehrála jsem nejlíp. Maria předvedla skvělý tenis a rozhodla bojovnost," řekla Kvitová na tiskové konferenci po výhře 6:7, 6:3 a 6:2. V Rod Laver Areně se hrálo 132 minut.

Sedmá nasazená Kvitová utkání špatně začala a prohrávala 0:2. "Lítalo mi to všude, nemohla jsem se do toho dostat. Byla jsem dost nervózní a zatažená, proto jsem se necítila dobře," vrátila se devětadvacetiletá hráčka k úvodu duelu.

Postupně se zlepšovala a za stavu 4:5 nenechala soupeřku set dopodávat. To samé zopakovala při skóre 5:6, ale tie-break následně ztratila. "Postupně jsem si zvykla a začala hrál lépe a uvolněněji. I když jsem o set přišla, tak jsem se snažila to dobré přenést do druhé sady. V té jsem od druhé půlky už hrála dobře," řekla.

Do stavu 3:3 ve druhém setu si obě hráčky dvakrát neudržely podání. Kvitová navíc jedno zachránila ze stavu 15:40. "Urvala jsem jeden dva gemy navíc. Tím se to všechno zlomilo. Vydržela jsem až do konce," řekla svěřenkyně Jiřího Vaňka.

Šňůrou šesti her za sebou získala druhý set, ve třetí vedla 3:0 a zápas už nepustila. V závěru proměnila po chybě Sakkariové třetí mečbol. "Postupně jsem se z toho dostala pozitivním myšlením," řekla českým novinářům v Melbourne.

V utkání se musela vypořádávat s nezvyklým hlukem. Nebem křižovaly stíhačky létající na oslavu Dne Austrálie. Kvitová jednou odstoupila z příjmu a mávla rukou na soupeřku, ať počká, než hluk přejde. "Přišlo mi, že jsou úplně nad námi. Jenom jsem čekala, jestli to není třeba teroristický útok," vtipkovala Kvitová a dodala: "Australané samozřejmě slaví svátek, takže tomu všichni rozumíme."

Bouřlivé prostředí panovalo i v hledišti. Řečtí fanoušci podporovali hlasitě Sakkariovou. "Po konci zápasu jsem říkala rozhodčímu, že to bylo jako na fotbale. Je určitě fajn, když to v ochozech žije, ale Australian Open není Fed Cup," podotkla šestinásobná fedcupová vítězka Kvitová.

Stejně jako loni se Kvitové na úvod roku daří. "Jsem zdravá, tenis mě baví, je to skvělý začátek sezony," řekla semifinalistka z Brisbane a nyní už čtvrtfinalistka Australian Open. Jednu změnu oproti loňsku udělala. "Nehrála jsem turnaj těsně před a tahle změna se ukazuje být pozitivní," uvedla Kvitová a pochvalovala si dostatek energie. Bude ji potřebovat, aby ještě vylepšila loňské tažení, při němž v Melbourne neuspěla až ve finále.