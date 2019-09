Ósakaová vyřadila mladou Gauffovou. Zverev zvládl další boj

Obhájkyně titulu Japonka Naomi Ósakaová ukončila na US Open cestu patnáctileté Američanky Cori Gauffové. Světová tenisová jednička pod světly na kurtu Arthura Ashe vyhrála za 65 minut jasně 6:3, 6:0 a je v osmifinále.

Ósakaová vyhrála skoro dvakrát více výměn než hodně chybující Gauffová. Tón utkání udala Japonka hned na začátku. Rychle vedla 3:0, sice si pak dvakrát prohrála servis, ale za stavu 4:3 přidala ještě jeden brejk a druhé sadě dominovala.

"Hrála jsem nejkoncentrovaněji od Austrálie," řekla jedenadvacetiletá Japonka, vítězka lednového Australian Open, která se poté na kurtech trochu trápila. "Snažila jsem se hrát co nejlépe. Poprvé obhajuji titul a snažím se to užívat," dodala.

Gauffová, jež ve Wimbledonu postoupila z kvalifikace do čtvrtého kola, se ještě na dvorci rozplakala. Ósakaová šla mladou hráčku utišovat. "Říkala mi, že jsem úžasná a ať jdu dělat rozhovor s ní, ale jenom bych brečela. Je skvělá," řekla Gauffová a japonská šampionka doplnila: "Myslela jsem, že by to diváci přivítali."

V pondělním osmifinále čeká Ósakaovou třináctá nasazená Belinda Bencicová. Švýcarka měla ve třetím kole volno, jelikož Estonka Anett Kontaveitová k zápasu kvůli nemoci nenastoupila. "Bude to náročné, ona se nikdy nevzdává," řekla Ósakaová, která má s Bencivovou bilanci 1:2 a oba zápasy prohrála letos.

Rus Andrej Rubljov si poradil s Australanem Nickem Kyrgiosem 7:6, 7:6 a 6:3. Poprvé v osmifinále US Open je šestý nasazený Alexander Zverev. Německý tenista zvládl druhý pětisetový zápas v řadě, tentokrát porazil Slovince Aljaže Bedeneho 6:1, 6:3, 3:6, 4:6 a 6:2. Pětisetovou bitvu odehrál i Francouz Gäel Monfils; třináctý nasazený porazil 6:7, 7:6, 6:4, 6:7 a 6:3 Kanaďana Denise Shapovalova.