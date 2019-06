Parťačka Strýcové rozesmála dvorec. Je výborná, ocenila Češka

Každý grandslam je především přehlídkou úchvatného raketového umění, nicméně diváci se těší i na komické situace, jež předvádí aktéři na kurtu. Ať už jde o legrácky s podavači míčků, nevšední údery, parodování, jindy zase pobaví návštěvníci ze zvířecí říše, které nečekaně navštíví kurt. Na Roland Garros se o nejzábavnější zážitek postarala deblová parťačka Barbory Strýcové Tchajwanka Sie Su-wej.

Moderní technologie už dorazily i na kurt, minimálně v podání třiatřicetileté hráčky. Selfie s fanoušky už nejsou ničím unikátním, fotografie pořízené přímo na dvorci pak plní sociální sítě hráčů. Tchajwanka však odstartovala něco, co bylo doposud zapovězeným. Zavolat si během zápasu, natož ve vypjatém třetím setu? Žádný problém!

Ne, bývalá světová jednička ve čtyřhře, nevolala kamarádce. Všimla si reklamního banneru, na kterém ležel mobilní telefon jednoho z fanoušků. K překvapení majitele, soupeřky Němky Andrei Petkovicové i celého dvorce začala parodovat telefonní hovor, předvedenou scénku diváci ocenili smíchem a potleskem. Video se následně stalo velkým hitem na sociálních sítích, kde specifický humor tenistky ocenilo tisíce fanoušků.

Hsieh, middle of the match: "Lemme take this call."



😂😂😂#RG19 #TennisOMG pic.twitter.com/fLWnAO33FE