Patnáctiletá Gauffová si navzdory pravidlům zahraje na US Open.

Americká tenisová naděje Cori Gauffová, jež na sebe upozornila postupem do osmifinále Wimbledonu, dostala divokou kartu do hlavní soutěže US Open. Teprve patnáctiletá hráčka se zúčastní druhého grandslamu v kariéře, i když startem v New Yorku poruší pravidla WTA.

Regule ženské tenisové asociace totiž umožňují hráčkám mladším šestnácti let zúčastnit se maximálně 10 turnajů a přijmout nejvýše tři divoké karty za rok. Gauffová tento limit naplnila pozvánkami do kvalifikací na Roland Garros, ve Wimbledonu a do hlavní soutěže v Miami. Grandslamy se nicméně pravidly WTA řídit nemusí, proto dnes podle očekávání pořadatelé US Open mladé hvězdičce divokou kartu udělili.

Patnáctiletá Gauffová se kvalifikovala do hlavní soutěže Wimbledonu jako nejmladší tenistka v historii a v prvním kole šokovala vítězstvím nad pětinásobnou šampionkou Venus Williamsovou. Tehdy 313. hráčku světa zastavila až v osmifinále pozdější vítězka Simona Halepová z Rumunska. Aktuálně Gauffové patří 140. místo v žebříčku, začátkem srpna ve Washingtonu získala první titul na WTA Tour ve čtyřhře.

Divokou kartu do kvalifikace US Open dnes dostal mimo jiné také devatenáctiletý Američan Sebastian Korda, syn českého grandslamového šampiona Petra Kordy.