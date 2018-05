Plíšková dostala za rozbitý umpire pokutu, podpoří i charitu

Česká tenistka Karolína Plíšková dostala za výbuch vzteku po prohraném utkání druhého kola turnaje v Římě od WTA pokutu. Její manažer Michal Hrdlička uvedl, že jde o šestimístnou částku v korunách. Stejnou sumu plánuje česká jednička darovat na dobročinné účely.

"Padla pokuta od WTA, kterou Karolína přijala. Rozhodla se, že stejnou sumu navíc pošle ze svého nadačního fondu na dobrou věc. Jde o šestimístnou částku," uvedl dnes na twitteru Hrdlička. "Domluvili jsme se, že částku zveřejňovat nebudeme. Ani WTA," napsal později ČTK.

Podle jeho dalšího vyjádření v angličtině zaplatí Plíšková čtyřmístnou sumu v dolarech či eurech, tedy v přepočtu maximálně 250 tisíc korun.

Šestadvacetiletá Plíšková prohrála ve středu své úvodní utkání v Římě 6:3, 3:6 a 5:7 s Řekyní Marií Sakkariovou. Závěr zápasu výrazně ovlivnily rozhodčí. Česká tenistka při shodě za stavu 5:5 ve třetím setu poslala podle televizních záběrů smeč do kurtu, avšak čárová sudí zahlásila aut. Umpirová rozhodčí její verdikt ponechala v platnosti a světové pětce nepomohly protesty ani přivolání supervizorky.

Rozhozená Plíšková game prohrála a Sakkariová následně získala i další hru a tím i zápas. Při odchodu z kurtu Plíšková hlavní rozhodčí nepodala ruku a vzteky roztřískala raketu o umpire, v němž udělala díru. Podle webu Aktuálně.cz byla polská umpirová sudí Marta Mrozinská dočasně suspendována.

I have never seen Pliskova like this. pic.twitter.com/nAI5OcMjdH

- Ashish TV 🎾🎥 (@Ashish__TV) 16. května 2018