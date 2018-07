Plíšková se tajně vdala za Hrdličku

Bývalá první tenistka světa Karolína Plíšková se vdala. Při skromném obřadu v Monaku si šestadvacetiletá fedcupová reprezentantka vzala svého manažera a televizního moderátora Michala Hrdličku. Devátá hráčka světového žebříčku o tom informovala na sociální síti Twitter.

Hrdlička požádal aktuálně devátou hráčku světového žebříčku o ruku loni ve Wimbledonu. Podle deníku Blesk se obřadu účastnila i moderátorova dcera Linda z předchozího vztahu s Lucií Borhyovou. Za svědka šel ženichovi moderátor Petr Suchoň a Plíškové údajně její sestra Kristýna.

My man of my life ❤️ #justmarried pic.twitter.com/AUxPajJfOv