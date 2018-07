Plíšková ve Wimbledonu končí, Veselý nestačil na Nadala

Letošní Wimbledon skončil pro český tenis ve dvouhrách v osmifinále. Nejprve dnes na londýnské trávě dohrála Karolína Plíšková. Turnajová sedmička podlehla dvacáté nasazené Kiki Bertensové z Nizozemska 3:6 a 6:7. V podvečer pak Jiří Veselý nedokázal na centrkurtu čelit Španělovi Rafaelu Nadalovi a světové jedničce podlehl 3:6, 3:6 a 4:6.

Poslední českou vítězkou Wimbledonu je Petra Kvitová z roku 2014. Dvojnásobná šampionka turnaje (poprvé v roce 2011), která letos patřila k favoritkám, vypadla v prvním kole. Jediným českým vítězem dvouhry mužů je Jan Kodeš z roku 1973.

Pro šestadvacetiletou Plíškovou byla účast v osmifinále nejlepším výsledkem v All England Clubu v kariéře. Do letoška zde nepřešla druhé kolo. "Jsem zklamaná, ale snažím se najít pozitiva. Takhle daleko jsem tady nebyla, těžko se mi to připomíná, ale časem to zhodnotím jinak. Nechci to zahodit kvůli tomuhle zápasu."

Plíšková zkoušela začít razantně, ale pár míčů netrefila dobře a přepustila aktivitu Bertensové. "Ctila jsem se o hodně líp než v minulém zápasu, i když to asi nebylo vidět," řekla. Ze stavu 1:3 i díky dvěma dvojchybám soupeřky srovnala na 3:3. Sama si však nepomáhala servisem tak, jak by potřebovala. "Servis jsem necítila vůbec dobře. Proto to bylo ve výměně a ona byla ve svém živlu," uvedla Češka.

Prohrála si servis na 3:4, vzápětí nevyužila čtyři brejkboly a na závěr první sady přišla svěřenkyně Tomáše Krupy o servis čistou hrou.

Obrat mohla nastartovat v první hře druhé sady. Při podání Bertensové vedla 40:0, ale neproměnila ani následnou výhodu. Plíšková měla problém dohrávat gamy, ve druhé hře vedla 40:15, ale po prohozu o podání přišla a prohrávala 0:2.

"Měla jsem strašně šancí, výhod na můj servis i na její, ale proměnila jsem jen dva brejkboly z deseti, což je fakt hrozně málo," řekla Plíšková a uvažovala: "Ona někdy dobře zaservírovala, občas jsem vybrala blbý úder. Tak se to sešlo."

Za stavu 2:4 přidala stejně jako o kolo dříve proti Rumunce Mihaele Buzarnescuové na agresivitě. "Ale teď už bylo pozdě," řekla Plíšková. Ještě srovnala na 4:4 a sadu dotáhla do tie-breaku. V tom ale rychle prohrávala 0:5 a získala jen jeden bod. "Úroveň druhé sady byla dobrá, ale v tie-breaku zahrála skvěle, tam nebylo co. Já jsem nezaservírovala a jí vyšlo pár úderů," hodnotila Plíšková.

Při mečbolu potvrdilo dobrý míč jestřábí oko. V hodinu a 38 minut dlouhém utkání Bertensová přestřílela Plíškovou 7:2 na esa a 35:23 na vítězné míče.

Poprvé od zavedení nasazení ve Wimbledonu v roce 1927 se tak do čtvrtfinále dvouhry žen nedostala ani jedna z deseti nejvýše nasazených.

Veselý při prvním podání naznačil, jak by se dalo s Nadalem hrát. Stačilo mu pět ran a srovnal na 1:1 na gamy. Soupeř ale využil každého zaváhání a vzal mu servis. O podání přišel Veselý jednou v prvním a dvakrát ve druhém setu.

Ve třetí sadě předvedl Veselý i kvalitní hru ve výměnách a dostával Nadala do úzkých. Po forhendu Španěla do sítě se radoval z brejku na 3:2. Vzápětí ale o výhodu přišel a o čtyři hry později si hráči podali ruce u sítě. Předtím ještě Veselý odvrátil první mečbol bodem z podání, druhý esem, ale při třetím trefil aut.

"Začal hrál lépe odzadu a já udělal pár chyb, ale dostal jsem se rychle zpět, to bylo pro vývoj třetí sady klíčové," řekl Nadal, který je ve čtvrtfinále Wimbledonu poprvé od roku 2011, kdy zde došel do finále. "Tohle je důležitý moment, jsem rád," řekl cestou z kurtu. Na grandslamech si zahraje mezi "osmičkou" již po pětatřicáté.