Plíšková: Věřím, že jsem si vybrala konečně ty správné lidi.

Od loňského roku ji přísluší pozice české tenisové jedničky. Tenistce Karolíně Plíškové patřil přes léto i post světové královny. Nyní ji patří šestá pozice, ze které bude útočit na další turnajový triumf tentokrát na domácí půdě v Praze na Štvanici. Jak sama řekla na úterní tiskové konferenci, tak ke změnám v jejím realizačním týmu by nemělo docházet už tak často jako v minulosti.

Celý uplynulý rok dělala Plíšková rošády na trenérském postu. Nevyšlo ji spojení s Davidem Kotyzou a na konci sezóny angažovala Tomáše Krupu, který odešel od Barbory Strýcové a bylo z toho velké pozdvižení v českém tenise. Do toho se jejím manažerem stal ještě její snoubenec Michal Hrdlička. Naposled se k jejímu realizační skupině připojil kondiční trenér Marek Všetíček. "Můj tým se neustále mění, ale věřím, že jsem si vybrala konečně ty správné lidi. Máme za sebou první měsíce, cvičíme pohyb na antuce," vysvětlovala Plíšková na antuce.

V Česku je drtivá většina kurtů posázená antukou. Oranžová hlína přesto patří mezi nejslabší povrch Plíškové. "Přístup k ní se mění tím, že jsem loni zakončila antukovou sezonu semifinále v Paříži. Do 14 let jsem hrála všechno na antuce, takže základy na ní mám," pokračovala současná tenisová jednička. "Na betonu jsem nejlepší, ale měním trochu přístup. Madrid i Paříž se hrají v teplém počasí," prohlásila Plíšková směrem k nejprestižnějším turnajům a jednoznačným vrcholům této části sezóny.

Ačkoliv s čerstvě doplněným realizačním týmem o Všetíčka cvičila Plíšková na antuce, progres ve hře by měl přijít až v druhé polovině roku. "Věřím, že se to ukáže hlavně ve druhé části sezony. Co se týče tenisu a Tomáše Krupy, tak také věřím, že výsledky přijdou," řekla šestá hráčka světa, jejíž maximem v letošní sezóně je zatím čtvrtfinále a marně tak zatím čeká na loňské úspěchy.

"Bylo pro mě těžké zopakovat loňský start sezony. Je to solidní, ale mohlo by to být lepší. Ale na první tři měsíce to není zlé. Prostor na zlepšení je velký," konstatovala Plíšková. "Vyvíjet se chci, ale něco měnit nechci. Hlavně vymazat chyby, zlepšit pohyb," prozradila Češka, na čem chce hlavně v nejbližší době zapracovat. "Nezačnu ale určitě hrát čopy," odmítla razantně 26letá hráčka z Loun.