Přichází šampionka, odejdi. Serena vyhnala Thiema z tiskovky.

Serena Williamsová je jednou z největších královen v tenisové historii, o tom není pochyb. Mimo kurt je to však o poznání horší. Když se Američance nedaří, létají třísky a slušné chování jde stranou. Na French Open se o tom přesvědčil tenista Dominik Thiem, který si ovšem od šampionky nenechal nic líbit.

Co se v Paříži stalo? Rakušan po vyhraném utkání na tiskové konferenci odpovídal na otázky novinářů, klasický scénář. Pětadvacetiletý hráč měl za sebou skalp Pabla Cuevase a úspěšný postup do osmifinále Roland Garros.

Dobrou náladu si nenechal zkazit ani poté, co ho pořadatelé požádali, aby opustil konferenční místnost a přesunul se do jiné, kde mohl v odpovídání na dotazy pokračovat. "Dominátor" v kroku neviděl problém, dokud se však nedozvěděl důvod svého stěhování.

A tím byla Serena Williamsová. Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka v Paříži nečekaně vypadla s mladou hvězdičkou Sofií Keninovou ještě před branami osmifinále. A jak už to tak u bývalé světové jedničky bývá, když se jí nedaří, nedusí frustraci v sobě. Tentokrát se terčem její zlosti stal právě Thiem, jemuž pokazila radost z postupu.

To se Američance obecně "daří". Vzpomeňme na finále US Open, kdy před domácím publikem mladší ze slavných sester podlehla současné světové jedničce, tehdy nastupující raketě Naomi Osakaové. Bučící Američany v hledišti tehdy Williamsová nijak nekrotila, jak by se na šampionku slušelo.

Ale zpět do Paříže. Sedmatřicetiletá rodačka z Michiganu nechtěla po utkání čekat ani měnit místnost své pozápasové tiskové konference. A Thiema doslova vyhnala. Když se loňský finalista z French Open dozvěděl o důvodech, kvůli kterým musel přesunout svůj rozbor utkání, právem se rozezlil.

Dominic Thiem was midway through the German-speaking section of his press conference when he was told he had to leave the main interview room and switch to a smaller one in order to accommodate Serena Williams after her loss to Sofia Kenin. He was furious. Understandably.#RG19 pic.twitter.com/KyzOAuh8mm