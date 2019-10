Proti Češkám: sexy obhájkyně, snoubenka milionáře i kriketistka

Tenistka Muchová na turnaji Elite Trophy řádí, napodobit její spanilou jízdu budou chtít Petra Kvitová a Karolína Plíšková. Prohlédněte si šest soupeřek českých hráček, které budou na Turnaji mistryň stát proti.

Ashleigh Bartyová

V červnu se po triumfu na French Open stala královnou tenisu. Tituly v Birminghamu a Miami jsou jen dalšími úspěšnými zářezy na raketě australské hráčky, která zažívá nejlepší sezónu v kariéře. I do závěrečného prestižního klání pro osm nejlepších tenistek roku vstupuje třiadvacetiletá tenistka jako jednička. A patří mezi hlavní favoritky turnaje.

Bartyová v letošní sezóně porazila jak úspěšnější ze sester Plíškových, tak Markétu Vondroušovou i Petru Kvitovou. S poslední jmenovanou na sebe v uplynulém roku měly štěstí, utkaly se celkem třikrát. Z toho dvakrát byla úspěšnější česká tenistka, která o soupeřce říká, že zápasy s ní jsou vždy velmi vyrovnané.

Zajímavost: Pro hráčku od protinožců nebyl tenis jasnou volbou. Bartyová je sportovně všestranně nadaná, v minulosti se dokonce rozmýšlela, zda se vrhne na dráhu profesionální tenistky, nebo bude hrát kriket! "Jakmile jdu z kurtu, kontroluju skóre. Jsem k televizi úplně přilepená," přiznala svou slabost pro tento sport sympatická hráčka. A není to jen amatérské nadšení, světová tenisová jednička jednu dobu dokonce hrála za australskou ligu.

Naomi Ósakaová

Japonská tenistka si svůj okamžik největší slávy odnesla z loňského US Open, kde k nelibosti domácích fanoušků porazila favorizovanou Američanku Serenu Willimasovou. V úchvatné krasojízdě pokračovala i na Australian Open, které ovládla a usedla na tenisový trůn.

Jenže v průběhu léta prožila několik nepovedených turnajů, hvězda mladé hráčky začala pozvolna klesat. Ke konci roku se však současná světová trojka opět dostává do formy.

Zajímavosti: Japonka si v poslední době nerozumí s trenéry a řadí se tak mezi řadu hráček, které to zkouší bez kouče. V současné době by jí měl s přípravou pomáhat její otec.

Její pozápasové rozhovory byly na počátku profesionální kariéry velmi úsměvné. Zatímco na dvorci s raketou kouzlila, s mikrofonem se prala a působila jako roztomilá dívka plná nervozity. V posledních měsících se však její vyjadřování na veřejnosti zlepšilo.

Ósakaová ukázala, že není jen tenistka, ale i přitažlivá mladá slečna. Několikrát se nechala nafotit v sexy pózách, sociální sítě pak zahrnuje momenty ze svého soukromí. Ukázala i smysl pro humor, snímky v chlupatých čepicích a podobných legráckách nejsou ničím výjimečným.

My face when I get on a roller coaster pic.twitter.com/FcraKvrrAE - NaomiOsaka大坂なおみ (@Naomi_Osaka_) October 21, 2019

Bianca Andreescuová

Devatenáctiletá kometa patří mezi největší objevy uplynulé sezóny. Především díky excelentní hře na betonu, kde letos dominovala. Bilance 47 výher a pouhé čtyři prohry svědčí o faktu, že kanadské hráčce letos tvrdý povrch chutná. Připsat si může i zisk grandslamu, na US Open ve finále porazila Serenu Williamsovou.

Zajímavosti: Co se tenisu týče, je historicky první hráčkou, která zvítězila ve Flushing Meadows při debutu v hlavní soutěži. V pouhých devatenácti letech byla prvním tenistou narozeným v roce 2000 či později, jež triumfoval v grandslamové dvouhře.

Andreescuová je velkou patriotkou, na svůj kanadský původ je víc než hrdá. Milovnice sportu i své domoviny je často k vidění na zápasech hokejového NHL jako fanynka Toronta Maple Leafs. Nechyběla ani na fotbale, navíc byla čestným hostem oslav ve svém rodném městě Mississauga na Celebration Square, kde se stala doslova hrdinkou kanadského lidu.

Simona Halepová

Sympatická hráčka je na kurtech známá jako motorová myš, která doběhne každý balon. I ona usedla na tenisový trůn, navíc se může pyšnit dvěma grandslamovými tituly. Loni se stala hráčkou roku, letos triumfovala ve Wimbledonu. Jenže s koncem léta přišlo trápení v podobě dvou nevyhraných zápasech po sobě. Osmadvacetiletá Rumunka a současná pátá hráčka světového žebříčku naposledy odehrála koncem září turnaj v Číně, kde skončila na raketě ruské hráčky Alexandrovové už ve druhém kole.

Zajímavosti: Halepová bude další hráčkou, kterou čeká veselka. Rumunku požádal o ruku milionář Toni Iuruc, svatba by se měla konat v průběhu příštího roku.

Většinu tenistek by na kurtu vypustila duši, pro výhru udělala možné i nemožné. Halepová šla ještě dál, drobná hráčka si kvůli vidině úspěchu nechala zmenšit bujné poprsí.

Belinda Bencicová

Na rozdíl od většiny svých konkurentek se pro švýcarskou hvězdu se slovanskými kořeny stal klíčový podzim. Účast mezi osmičkou nejlepších si zajistila právě v tomto období, když triumfovala v Moskvě. Současná světová sedmička se mezi elitu probojoval vůbec poprvé v kariéře, dvaadvacetiletá hráčka si postup vydřela "za pět minut dvanáct".

Zajímavosti: Ano, Bencicová je ta tenistka, která v soutěžních mixech nastupuje po boku legendárního Rogera Federera. Ve švýcarském týmu společně loni oslavili triumf v Hopmanově poháru, letos titul společnými silami obhájili.

Reprezentuje sice Švýcarsko, které je současně i její domovinou, po svém otci Ivanovi má však slovenské kořeny. V roce 1968 s ním rodiče emigrovali do země helvétského kříže, kde se rodina zabydlela. Na své kořeny tenistka nezapomíná, doma prý mluví slovensky. Sport má v krvi, její dědeček hrál lední hokej za HC Slovan Bratislava.

On court champion, off court champion @Petra_Kvitova congrats Team Petra 🤝🤗 bye bye China🇨🇳 (maybe see you later😅) pic.twitter.com/cbBYa8mQ4e - Belinda Bencic (@BelindaBencic) October 2, 2019

Elina Svitolinová

Ukrajinská hráčka bude v v Šen-čenu obhájkyní loňského triumfu. Letos se dvakrát dostala do semifinále, konkrétně na zastávkách ve Wimbledonu a US Open. Přesto však současná světová osmička letos žádný titul neslavila. Na závěrečný turnaj se kvalifikovala jako jedna z posledních, to ale i v loňském roce. A pak neměla konkurenci.

Zajímavosti: Rodačka z Oděsy tvoří už několik měsíců tenisový pár s Francouzem Gaëlem Monfilsem. Ten aktuálně drží čtrnáctou příčku světového žebříčku, mezi tenisové kolegyně při hledání partnerky nezabrousil poprvé. V minulosti chodil třeba se Slovenkou Dominikou Cibulkovou nebo francouzskou krajankou Alize Cornetovou.

Ukrajinská grandslamový titul zatím nezískala, přesto si dokázala najít řadu fanoušků. A to především z mužských řad, lechtivé fotografie nafocené před dvěma lety pro magazín XXL nezůstaly bez odezvy. Pro někoho příliš lascivní a odvážné, pro většinu kritiků však sexy a přitažlivé.