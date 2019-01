Proti Rumunsku nebude k dispozici Petra Kvitová

Finalistka Australian Open Petra Kvitová nebude hrát za dva týdny v utkání 1. kola Fed Cupu proti Rumunsku v Ostravě. Serveru iDNES.cz to řekl manažer osmadvacetileté české tenistky Miroslav Černošek.

Kvitová v sobotu v Melbourne podlehla ve finále úvodního grandslamu sezony 6:7, 7:5 a 4:6 Japonce Naomi Ósakaové. Týden před Australian Open vyhrála turnaj v Sydney a příští týden by měla obhajovat titul v Petrohradu. Fed Cup se hraje následující víkend 9. a 10. února.

"Týden předtím obhajuje titul v Petrohradu, týden poté v Dauhá. Podle mých informací do Petrohradu letí, takže s její účastí (v Ostravě) nepočítám ani já, ani (kapitán) Petr Pála," řekl Černošek serveru.

Jedničkou českého týmu by mohla být semifinalistka Australian Open Karolína Plíšková. Rumunky mohou nasadit bývalou světovou jedničku Simonu Halepovou, oficiální nominace budou známy v průběhu příštího týdne.

Šestinásobná fedcupová šampionka Kvitová nastoupila v soutěži naposledy loni v dubnu v semifinále v Německu a dvěma výhrami pomohla k postupu do pražského finále proti USA. V něm byla členkou týmu, ale kvůli nemoci nehrála.

Podle Černoška neznamená neúčast Kvitové v utkání s Rumunskem její loučení s Fed Cupem. "Vždycky měla k Česku vztah, a když to mohla zvládnout, hrála. Není z těch, co by se omlouvaly," řekl o hráčce, jež reprezentuje od roku 2007 a v týmové soutěži vyhrála 30 ze 40 singlových zápasů.