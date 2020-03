Rande s medvědem či virtuální párty. Vtipálek "Stan" baví internet.

Přestože karanténa způsobená pandemií koronaviru měla negativní dopad na životy nás všech, někteří se na situaci dívají s nadhledem. Tenisté se aktuálně měli prohánět po kurtech, místo toho mají nečekané volno. Stan Wawrinka ho s fanoušky sdílí velmi originálně.

Izolace je pro mě stejná, jako pro ostatní "smrtelníky", jakoby chtěl švýcarský hráč vzkázat svým fanouškům. Na svém twitterovém účtu si Wawrinka v posledních dnech skutečně vyhraje a následně sdílí momenty ze života v osamění.

Z nevinné fotografie, na které bývalá světová trojka vaří lasagne se sklenkou červeného v ruce, se vyklube povedený kousek. Wawrinka totiž o pár chvil později přidá momentku, na které svůj kuchařský výtvor konzumuje s obřím plyšovým medvědem.

Posledním humorným kouskem ve sbírce čtyřiatřicetiletého tenisty je koláž, na které pořádá virtuální párty. Jenže sám se sebou, najdete na ní Wawrinku desetkrát jinak. A samozřejmě nechybí s raketou v ruce. "Jak může vypadat každodenní rutina v karanténě," okomentoval hráč s údajně nejlepším jednoručným bekhendem na okruhu.

What the daily routine in quarantine looks like, who can relate ? 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🎾🍹🎮🧩🥱🧸🖤🍿♟#AmIGoingMad #QuarantineLife #StayHome #StaySafe #StanTheMan pic.twitter.com/r8LfGsS4VE