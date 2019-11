Rozpačitý Davis Cup. Chápu, co tenisté potřebují, brání se Piqué

Gerard Piqué a Davis Cup je kapitola sama pro sebe. Nový formát prestižního klání nejde pod nos tenistům ani fanouškům, fotbalista si však z negativního hodnocení nic nedělá. Naopak zůstává optimistou, potíže si nepřipouští. A kritiku si nenechává líbit.

"Hráči brečeli po porážce, třeba Srbové, anebo úžasně slavili, například Kanaďané, kteří poprvé prošli do finále. Davis Cup opět nabídl unikátní emoce," nesundavá růžové brýle španělský obránce. Majitel soutěže si samozřejmě nenechal ujít tenisové klání v Madridu, vše sledoval s úsměvem na rtech mezi diváky. Jeho slova byla pravdivá, Davis Cup opravdu nepostrádal dramatické bitvy ani vyhrocené situace. Má to však svá významná ale.

Hvězda Barcelony si pochvalovala skvostnou návštěvnost. Za tu však může poděkovat hlavně Rafaelu Nadalovi, který jako jeden z mála elitních tenistů nestál proti novému formátu soutěže. A když hraje Nadal ve Španělsku, je prostě vyprodáno. Devatenáctinásobný grandslamový šampion se zaplněným ochozům odměnil, vyhrál všech svých osm utkání. Přesto i on našel výhrady.

Ponocování i nedomyšlenost

"Pokud skončíte takhle pozdě, musíte ze sebe dostat adrenalin, regenerovat, jít na tiskovou konferenci a pak se přemístit na hotel. Je nemožné jít spát dříve než ve čtyři ráno. A druhý den odpoledne hrajete zase," kroutila hlavní hvězda hlavou nad pozdními časy zápasů. A nebylo to zdaleka jediná výtka k novému systému legendární soutěže, ve kterém osmnáct reprezentačních týmů bojovalo v madridském areálu La Caja Magica o tradiční trofej v průběhu jediného týdne.

Velkou vlnu nevole přinesl postup Američanů, když Kanaďané za rozhodnutého stavu vzdali čtyřhru. "Upřímně řečeno, něco takového by nemělo být vůbec povoleno. V žádném případě to není fér a narušuje to regulérnost celé soutěže," nelíbilo se pravidlo Novaku Djokovičovi.

Přitom to byli právě Djokovič a Nadal, kteří před ostrým startem obměněné soutěže nekritizovali. Naopak Hewitt byl odpůrcem nového formátu od začátku, a jak se zdá, nemýlil se. "Je to další problém, se kterým se musíme tenhle týden popasovat," komentoval tenista fakt, že program začínal v jedenáct dopoledne a přesto se hrálo až do pozdních nočních hodin. "Jistě, že jsem unavený," přitakal podrážděně Fognini.

Některým hráčům se obměna tradičního Davis Cupu natolik nelíbila, že se odmítli zúčastnit. "Horší systém by člověk nevymyslel," nebral si servítky Alexander Zverev. "Zničili drahokam tenisu," nechápal bývalý rumunský tenista Ion Tiriac. "Fanoušci chodili na utkání, kde se bojovalo hodiny," připomněl Radek Štěpánek nezapomenutelné pětiseťáky, které jsou minulostí.

V celé kauze je však zdaleka největším problémem kalendářní náročnost tenistů. Prestižní Davis Cup totiž bojuje o termín v září a proti nestojí nikdo jiný než Roger Federer a jeho Davis Cup. Navíc je ve hře ještě třetí kůň- ATP Cup. Hráči mají mimořádně zaplněný rok a všechny akce zkrátka stihnout nejde. Španělský fotbalista by rád soutěže spojil, jenže s vedením konkurenční soutěže zatím nenašel společnou řeč. "Novak Djokovič a Rafa Nadal, v současné době dva nejlepší hráči světa, vyjádřili stejnou myšlenku," opírá se o podporu světových hráčů.

Tradice hodně znamená

Kritické hlasy po startovacím ročníku neutichají, přestože se našli světlé chvilky. Stodevatenáctiletou tradici nelze vymazat, tenisté na kurtu nechali vše. Robertovi Bautistovi v průběhu turnaje zemřel otec, španělský hráč odletěl domů, aby se vrátil k týmu a získal pro něj první bod ve finále," navždy pro mě zůstaneš inspirací," komentoval dojatý Rafael Nadal.

Dojemná tiskovka Srbů v čele s Djokovičem i loučícím se Tipsarevičem. Životní výkony Kanaďanů i epické oslavy domácího týmu, které k výhře dovedl král králů- Rafael Nadal. Tyto a další momenty jsou vodou na mlýn pro Piquého, jenže ukazují jediné. Pro tenisty je Davis Cup srdcovou záležitostí, ať už soutěž vede kdokoliv. Co se však týče organizační stránky, ta podle všeho značně pokulhává.

"Každý má svůj názor a já ho respektuji. Hraju fotbal, ale chápu, co tenisté potřebují, aby byli v pohodě. Také chápu, že kritika přichází od Australanů, protože jejich federace pořádá týmovou soutěž pro ATP a vidí Davis Cup jako konkurenci," poznamenal s tím, že v zájmu Australanů je, aby Davis Cup nebyl úspěšný a naopak jejich ATP Cup se stal na začátku příští sezony jedním z vrcholů roku 2020.

Fotbalista, jehož manželka Shakira zakončila první ročník nového formátu Davis Cupu pěveckým vystoupením, zdá se zcela ignoruje jednu věc. Kritika zdaleka nepřichází jen od Australanů, ale z celého světa, z řad samotných hráčů i fanoušků. Davis Cup čeká ještě dlouhá cesta ke znovuzrození. A tak není divu, že se Piqué snaží, aby vrátil legendární soutěži svého ducha. Otázkou je, zda je to ještě možné.