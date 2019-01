Rýsuje se hvězdný pár? Strýcová s Vondroušovou nečekaně válí

Daly se dohromady tak trochu náhodou. Před Australian Open spolu neabsolvovaly společný trénink, dokonce ani nevěděly, která hráčka bude na jaké straně kurtu. Přes to Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová první utkání ve čtyřhře zvládly, když vyřadily třetí nasazenou dvojici Dabrowská, Sü. "Na kurtu si rozumíme, můžeme jít daleko," věří zkušenější Strýcová.

Žádná předzápasová taktika, žádné domlouvání, žádné dopředu vymyšlené signály. Tenistky prostě vešly na kurt a hrály. "Zeptala jsem se Maky, kde hraje. Říkala, že radši bekhend. A myslím, že to tak je správně," popsala situaci serveru tenisovysvet.cz Barbora Strýcová.

První letošní grandslam měla při tom hrát každá s jinou partnerkou. Strýcová měla původně nastoupit klasicky se Šafářovou a Vondroušová zase s Ukrajinkou Jastremskou. "Když se mně Barča ozvala, tak jsem neváhala. Hrát s ní je obrovská zkušenost," vysvětlila mladší z páru změnu na poslední chvíli.

"Před zápasem jsem byla nervózní, abych to Barče nezkazila," přiznala devatenáctiletá hráčka. "Barča mi hodně pomáhala na síti, vyhovovalo mi, že celkově naši hru řídila," dodala rodačka ze Sokolova. "Ale ne, mladá to řídí," oponovala s úsměvem Strýcová.

Pro mladou reprezentantku byl zážitek zahrát si po boku s někým, koho ještě před nedávnem pouze sledovala při Fed Cupu. "Na to, že jsme spolu hrály poprvé, to byla docela výzva porazit třetí nasazené holky. Hrály jsme skvěle, na kurtu byla pohoda, žádné tlaky," radovala se dvaatřicetiletá tenistka po trochu nečekaném skalpu z prvního kola Australian Open.

O motivaci do dalšího kola mají postaráno. Utkají se proti dvojici Dijasová, Putincevová. A právě druhá jmenovaná je přemožitelkou Strýcové z dvouhry. "Budu ji chtít hodně porazit. Odveta by byla fajn," nezastírá rodačka z Plzně velkou touhu zvítězit. Čtyřiadvacetiletá Ruska by si za své nevhodné chování ze singla lekci zasloužila.

Utkání dalšího kola má nově vytvořená česká dvojice naplánovaný na noční hodiny z pátku na sobotu našeho času.