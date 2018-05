S čím bude hrát? Monfilsovi v letadle zničili rakety

Takový návrat do zápasového režimu si Gael Monfils rozhodně nepředstavoval. Při vybalování zavazadel mu zatrnula. Po letu ze Švýcarska v tašce totiž našel polámané rakety a neví, s čím bude v Mnichově hrát.

"To, co se dnes stalo mezi Ženevou a Mnichovem, je od Lufthansy zcela nepřijatelné," stěžoval si hned na twitteru 40. hráč žebříčku ATP. Návrat na kurty od poloviny března se mu tak velmi zkomplikoval.

"Otázka je, jak mám teď v Mnichově hrát? Večer jsem trénoval s raketou, co nebyla moje a není to ideální. Musím najít nějaké řešení," stěžoval si dál Francouz. Na twitteru ukázal fotku dvou poničených raket a hned vznikly spekulace, jestli jich nemá víc. Vždyť někteří hráči dokáží zničit i tři rakety během patnácti vteřin.

Totally unacceptable service from @lufthansa today between Geneva and Munich... pic.twitter.com/N0fRtVZIlY