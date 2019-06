Šarapovovou při návratu po zranění inspiroval i Nadal

Bývalá světová tenisová jednička Maria Šarapovová se v úterý na Mallorce představí po pěti měsících znovu na kurtu. Dvaatřicetiletá Ruska uvedla, že při návratech po zranění ji inspiroval mimo jiné Španěl Rafael Nadal, jehož kariéru stejně jako její poznamenaly zdravotní potíže.

Šarapovová nehrála od ledna, kdy se odhlásila z turnaje v Petrohradu. O několik týdnů později se podrobila operaci dlouhodobě problémového ramene. Nyní se na Mallorce připravuje na Wimbledon, který před 15 lety vyhrála a odrazila se tak k úspěšné kariéře.

Na travnatých kurtech největšího z prosluněných Baleárských ostrovů se Šarapovová připravovala už před dvěma týdny, kdy Nadal získal svůj už dvanáctý titul na Roland Garros. Antukový fenomén pocházející právě z Mallorcy se už několikrát dokázal vrátit po zranění kolen.

"Je to úžasný bojovník a dokonalý příklad toho, čeho se dá dosáhnout, když máte vůli a vášeň pro to, co děláte. Vždycky jsem ho obdivovala za to, jak se dokázal poprat se zraněními a vrátit se jako šampion," uvedla Šarapovová.

Pětinásobná grandslamová vítězka je aktuálně až na 86. místě žebříčku, ale pochvaluje si, že je konečně bez bolesti. Především je však ráda, že po zdravotních pauzách i patnáctiměsíčním trestu za doping se mohla vrátit k milovanému sportu.

"Stále od sebe hodně očekávám, i když si myslím, že mám i možnosti dělat spoustu jiných věcí. Ale tenhle sport je velmi jedinečný a mimořádný a baví mě snažit se o to být stále lepší a lepší," uvedla Šarapovová, jež se podrobila operaci právě kvůli tomu, aby mohla mít z tenisu zase radost.

"Předtím šlo jen o to, jak se dokážu vyrovnat s bolestí. Tenis jsem si vůbec neužívala, protože jsem po každém zápase řešila jen to, jak ulevit ramenu," řekla slavná Ruska, jež na Mallorce zahájí comeback zápasem proti Slovence Viktórii Kužmové.