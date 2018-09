Serena nazvala rozhodčího zlodějem. Finále se zvrhlo v hádku

Finále plné emocí. Obě hráčky v slzách. Poslední zápas ženského pavouka US Open byl plný nevídaných momentů. Především díky Sereně Williamsové, která předvedla hysterický kolaps. Bohužel, více než o senzačním triumfu mladé Ósakové, se hovoří o zkratu v chování americké tenistky.

Fraška, ubohost, ostuda. I taková slova se objevují v souvislosti s chováním Sereny Williamsové, které předvedla ve finále proti Ósakové. Celé své "galapředstavení" odstartovala na začátku druhého setu, kdy obdržela od rozhodčího Carlose Ramose napomenutí za nedovolená gesta od svého trenéra, která jí měla radit. Tento moment ovlivnil celý zbytek zápasu.

"Žádný koučink jsem v nedostala. Nikdy v životě jsem nepodváděla," hájila se v debatě s umpirovým sudím Williamsová. Místo, aby trest přijala a hrála dál, upnula se k němu a stále dokola se k němu vracela. Trenér Williamsové Patrick Mouratoglou však po zápase přiznal, že se snažil se svou svěřenkyní komunikovat, ale také poukázal, že to samé dělali trenéři v lóži Ósakové.

Další trest přišel po pátém odehraném gamu. Americká tenistka vedla 3:1 a šla podávat. Jenže nasázela dvě dvojchyby, hru prohrála a výhodu podání ztratila. Své naštvání vložila do hodu s raketou, kterou tvrdým úderem o zem zlomila.

Jelikož se jednalo o druhý přestupek, sudí Ramos udělil legendární tenistce trestný fiftýn. To hráčku naštvalo a opět se vydala směrem k umpiru. "Dlužíte mi omluvu, nikdy jsem nepodváděla," řekla Williamsová, čímž se opět vracela k situaci ze začátku setu.

Následné dva gamy získala Ósaková. Její soupeřka viditelně nebyla duchem v utkání a spíše si promýšlela, co řekne rozhodčímu při dalším střídání. A právě tato věta možná rozhodla celé utkání. "Jste zloděj, ukradl jste mi bod," prohlásila směrem ke španělskému sudímu. Ten si to nenechal líbit a Williamsové udělil trestný game. Ani stížnosti supervisorovi turnaje, ani hlasité bučení diváků nepomohlo.

I’m officially done with Serena Williams. Making this much of a scene for a point deduction and then calling the ump a THIEF? Then insinuating that it’s because she’s a woman? just stop embarrassing yourself! Naomi Osaka was the better player and deserves to win. #USOpen pic.twitter.com/qzEo1WOCxE