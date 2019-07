Serena netušila, kdo je jedničkou. Bude hrát v mixu s Murraym?

Legendární Wimbledon startuje. Do boje o titul zasáhne i šestinásobná vítězka slavného turnaje Serena Williamsová. V září ji bude osmatřicet, Američanku před travnatou částí sezóny limitovalo zranění kotníku. Přesto se cítí připravená a chce se porvat o jednu z možná posledních možností, jak rozšířit úchvatnou sbírku grandslamů. Kontroverzní hráčka jich má na triku už třiadvacet.

Američanka rozehraje turnaj v úterý, první utkání světová jedenáctka začne proti Italce Gatto-Monticoneové, která figuruje až ve druhé stovce aktuálního žebříčku. "Neměla jsem optimální čas na přípravu. Nicméně vím, jak hrát tenis. Jsem připravená mentálně i fyzicky, a přestože jsem si prošla řadou zranění, cítím se lépe," přiznala na tiskové konferenci jedna z nejlepších tenistek všech dob.

Letos se do centra pozornosti dostala nejen díky svým výkonům. Její rozbroj s Rakušanem Dominikem Thiemem zaujal veřejnost a nevrhl na bývalou světovou jedničku zrovna nejlepší světlo. Co se stalo? Američanka si frustraci po prohraném utkání na French Open proti krajance Keninové údajně vybila na mužském kolegovi, který se uprostřed své tiskovky musel stěhovat do jiné místnosti.

Inkriminovaný moment na French Open

Thiem nechápal, na Serenu se zlobil. Později své tvrzení upravil s tím, že si americké hráčky váží. Williamsová se nyní k celé záležitosti znovu vyjádřila. Podle rodačky z Michiganu šlo především o chybu ze strany organizace.

"Požádala jsem pořadatele, ať mě dají do menší místnosti, ale oni nechtěli. Řekli, ať zůstanu v té hlavní," vrátila se k nepříjemné záležitosti Williamsová. "Pomyslela jsem si, že se k Thiemovi chovají hrubě. Nikdy ho neměli vyhodit. Pak jsem s ním o tom mluvila. Mám ho ráda, je to neuvěřitelný hráč," doplnila na adresu rakouského tenisty s pokorou, která ji není vždy vlastní.

S Thiemem je nejspíš situace uzavřená, otevřená je naopak možnost zahrát si po boku Andyho Murrayho v mixu. Slavný Skot se na kurty vrátil, přestože už si ani on sám moc šancí nedával. Pro Wimbledon stále hledá partnerku. "Jsem volná. Cítím se dobře, takže jsem definitivně k mání," nabídla se vítězka mixu z roku 1998. Konkurencí ji bude třeba česká hráčka Barbora Strýcová, která by si s elitním tenistou taktéž velmi ráda zahrála.

Kdo je novou královnou?

Williamsová v průběhu své dosavadní kariéry několikrát vládla ženskému světovému žebříčku. Je otázkou, zda se na něj ještě může vrátit, tenisové královny se v poslední době střídají jako na běžícím páse. Tou aktuální je Australanka Ashleigh Bartyová, která se na vrchol dostala v červnu díky triumfu v Birminghamu. To Willimasovou překvapilo, v tomhle směru má očividně mezery.

"Jsem za ni šťastná. Je to nejmilejší holka na okruhu. Její hra je krásná, dělá všechno správně," polichotila třiadvacetileté vítězce letošního Roland Garros.Britští novináři Američance připomněli , že ona získala poslední grandslam před více než dvěma lety, kdy ovládla Australian Open.

"Nemůžu jít hrát velké zápasy a přemýšlet o minulosti. Vyhraju zápas, až pak myslím na další. Pokud se takhle dostanu do finále, zkusím ho vyhrát," slíbila jedna z tenistek, které můžou být černým koněm Wimbledonu.