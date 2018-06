Serena odstoupila z French Open, Nadal i Del Potro postupují

Americká tenistka Serena Williamsová odstoupila z Roland Garros. Před velmi očekávaným osmifinálovým zápasem s další bývalou světovou jedničkou Ruskou Marií Šarapovovou oznámila, že v turnaji končí kvůli zranění. Překvapivě dohrála nasazená dvojka Dánka Caroline Wozniacká, která podlehla Rusce Darje Kasatkinové. Naopak Španěl Rafael Nadal se opět přiblížil jedenáctému titulu, když porazil mladého Němce Maximiliana Marterera a je ve čtvrtfinále.

Williamsová oznámila své odstoupení krátce před plánovaným začátkem duelu proti Šarapovové. "Bohužel, máme nějaké problémy s prsním svalem. Momentálně nemohu podávat," řekla na tiskové konferenci šestatřicetiletá Američanka, která se v Paříži představila na prvním grandslamu po loňském narození dcery.

"Je to těžké, protože s Marií hraju moc ráda," uvedla vítězka 23 grandslamových turnajů ve dvouhře, která má s ruskou tenistkou výtečnou bilanci 19:2. "Zítra půjdu na vyšetření. Zůstanu tady a navštívím všechny možné specialisty. Fyzicky jsem na tom výborně. Nebylo to snadné, ale obětovala jsem tomu hrozně moc, abych tady mohla hrát. Byl to úžasný první grandslam po návratu," dodala trojnásobná šampionka z pařížské antuky.

Šarapovová se chystala na kurt, když se dozvěděla o odstoupení své soupeřky. "Byl to šok. Byli jsme nachystaní. Na tenhle zápas jsme se dlouho připravovali," řekl agentuře AP kouč ruské hráčky Thomas Högstedt. "Těšila jsem se na zápas proti Sereně a mrzí mě to. Přeji jí rychlé uzdravení a ať se vrátí co nejdříve," uvedla Šarapovová.

Dvojnásobná vítězka Roland Garros, která ve třetím kole vyřadila Karolínu Plíškovou, se ve čtvrtfinále utká s třetí nasazenou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou. Ani ta si moc nezahrála, Ukrajinka Lesja Curenková jí kvůli zraněné noze vzdala už po dvou gamech.

Wozniacká neobhájila loňskou čtvrtfinálovou účast. Vítězka Australian Open podlehla Kasatkinové 6:7 a 3:6. Zápas musel být v neděli přerušen kvůli špatné viditelnosti za stavu 3:3 ve druhém setu a světová dvojka dnešní dohrávku nezvládla. Proti čtrnácté nasazené soupeřce neuhrála ani game a její naděje na zdramatizování zápasu vzala rychle za své.

Jednadvacetiletá Kasatkinová si zahraje grandslamové čtvrtfinále poprvé. Dosud bylo jejím maximem 4. kolo z loňského US Open. Čeká ji desátá nasazená Sloane Stephensová, úřadující šampionka US Open.

Bez problémů prošla do čtvrtfinále světová jednička Simona Halepová. Loňská finalistka porazila Elise Mertensovou z Belgie za hodinu 6:2, 6:1. Její další soupeřkou bude Němka Angelique Kerberová, která vyřadila poslední domácí naději ve dvouhrách Caroline Garciaovou po setech 6:2 a 6:3.

Sedmá nasazená Francouzka v druhém setu odvrátila čtyři mečboly, následně vzala soupeřce podání a snížila na 3:5, pak ale při vlastním servisu kapitulovala. Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá jednička Kerberová účastí ve čtvrtfinále vyrovnala své pařížské maximum z roku 2012.

Nadal postupem oslavil dodatečně nedělní 32. narozeniny a připsal si jubilejní 900. vítězství v kariéře. Tuto hranici před ním pokořili jen Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl a Guillermo Vilas.

První tenista světa měl v utkání se 70. hráčem žebříčku více práce až ve třetím setu, v kterém Marterer dokonce vedl 3:1, ale nakonec prohrál 4:7 v tie-breaku. "Třetí set byl opravdu náročný. Maximilian je výborný hráč," ocenil Nadal výkon dvaadvacetiletého Němce.

Španělský antukový fenomén vyhrál 234. grandslamový zápas v kariéře, čímž překonal Connorse. Před ním jsou pouze Federer s 332 výhrami a Novak Djokovič (244).

Nadal uhrál v Paříži už 37 setů za sebou a útočí na rekord švédské legendy Björna Borga, který v letech 1979 až 1981 na Roland Garros získal 41 sad v řadě. Španělovu sérii se pokusí přerušit Diego Schwartzman. Jedenáctý nasazený hráč poprvé v kariéře zdolal o 33 centimetrů vyššího Jihoafričana Kevina Andersona a je podruhé v grandslamovém čtvrtfinále. Postoupil i jeho argentinský krajan Juan Martín del Potro.