Sestry Plíškovy se vzájemně kontrolovaly, otec střídal kurty

Čtyřiašedesát zápasů bylo v programu úvodního dne Wimbledonu a sestrám Plíškovým organizátoři určili stejný čas začátku. Jejich otec Radek proto přebíhal mezi kurty šest a dvanáct.

Oba zápasy se natáhly na tři sety a každý měl jiný konec. "Máme poloviční úspěch v rodině. Aspoň něco, ale určitě jsme chtěly jít dál obě," řekla Karolína, která v roli favoritky zdolala 7:6, 2:6 a 6:1 Britku Harriet Dartovou. Její dvojče Kristýna jen o pár minut dříve podlehla Rumunce Alexandře Dulgheruové 4:6, 6:1 a 2:6.

"Trošku smůla, že z tisíce zápasů, co se tady hrajou, to vyjde takhle blbě. Rozhodně jsem z toho nebyla nadšená," komentovala sedmá nasazená Karolína, že hrály se sestrou zároveň. "To jsme fakt nečekaly. Přitom je tak malá šance, že budeme hrát zároveň. Pořadatelé podle mě program nezvládli," zlobila se Kristýna.

Na výsledkové tabuli vysoko na zdi tribuny centrálního dvorce běží průběžné výsledky všech zápasů, a tak o sobě sestry navzájem věděly. "Že ségra prohrála set, pak zase druhý získala," sledovala Karolína o pauzách vývoj duelu Kristýny. "Já si říkala, že se asi trápí, což mi pak v šatně sama potvrdila," uvedla Kristýna.

Karolína Plíšková už ale nevěděla, jak sestra dopadla. "To jsem zjistila až po zápase, což bylo lepší, než kdybych na to přišla v době, kdy jsem ještě hrála. Neměla bych na to během zápasu koukat, bohužel jsem to viděla," řekla Karolína.

Obě vnímaly i přítomnost a nepřítomnost otce. Ten fandil v prvním setu Karolíně. "Taťka pak odešel, protože jsme byli domluvení, že se po setu půjde podívat na ségru, protože má dcery dvě," řekla Karolína. Přítomnost Radka Plíška poté možná pomohla k zisku druhé sady Kristýně. "Všude, kam přijede, hraju dobře. I na začátku třetího setu stál u mého kurtu, takže porážka jde spíš za mnou," řekla Kristýna.

Zatímco Kristýna se s Wimbledonem loučí, Karolína zkusí poprvé projít v Londýně přes druhé kolo. "Konečně to prolomit. Už bych to chtěla dokázat. Vím, že se to může podařit. Mám to ve svých rukou, když nebudu nějak zmatkovat, mohlo by se to podařit," řekla Karolína, kterou nyní čeká Běloruska Viktoria Azarenková.

Třeba Karolíně pomůže i fakt, že letos bydlí jen pár metrů od kurtů v domě, který kdysi obýval Španěl Rafael Nadal. "Čekala jsem, jestli se to projeví na kurtě, ale dneska tam ten Nadal rozhodně nebyl," smála se Plíšková a dodala: "Nadal spal i v posteli, kde spíme teď my a ten rok to tady vyhrál. Ale to je jen takový bonus."