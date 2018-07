Siniaková: Neudělala jsem nic špatně, prohru jsem obrečela

Jeden míček dělil Kateřinu Siniakovou od premiérového postupu do grandslamového osmifinále. Italka Camila Giorgiová ale prohru odmítla a česká tenistka, trošku znavená náročným programem, zápas třetího kola Wimbledonu prohrála. Vyřazení pak v šatně obrečela.

"Myslím, že jsem neudělala nic špatně, proto mě to hrozně mrzelo. Bylo to tak blízko a nevyšlo to. V šatně jsem to hodně obrečela," řekla dvaadvacetiletá Siniaková po prohře 6:3, 6:7, 2:6 za dvě hodiny a 38 minut. "Kdybych udělala na mečbol velkou chybu, byla bych naštvaná, ale neudělala jsem nic špatně," zopakovala.

Mečbol měla při podání Giorgiové za stavu 5:4 ve druhém setu. Po dobrém returnu ale Italka napálila vítězný míč po lajně. "Já jsem nic nepokazila. Ona to z mého slicu, s kterým se do té doby trápila, najednou zabila," konstatovala.

To už hrála se zalepenými zády. V čtvrtém gamu druhé sady podklouzla a o pauze se pak nechala v šatně ošetřit. "Hnula jsem si se zády, ale odeznělo to," uvedla. Neměla problém s pohybem ani údery a dál urputně bojovala o první grandslamové osmifinále.

Spíš na Siniakovou dolehla únava. Ve čtvrtek odehrála třísetové zápasy dvouhry i čtyřhry a v pátek musela na kurt hned jako první. "Byla jsem zaskočená, že mě šoupli hned na první zápas. Necítila jsem se na dně, bojovala jsem, snažila jsem se držet v pohybu. Na druhou stranu se možná únava projevila, podání mi šlo dolů. Člověk to ani nemusí cítit, ale reflexy začnou být pomalejší," uvažovala.

Odehrála skoro sedm hodin tenisu během 27 hodin. "Bylo to opravdu dlouhé. Když jsem šla ráno na rozehrávku, říkala jsem si, že to nemůžu vydržet. Ale dala jsem do zápasu všechno. I se dobře vyvíjel, což mi pomáhalo," řekla Siniaková.

Ve třetím setu se zdálo, že psychicky i fyzicky odpadla. "Spíš jsem nevěděla, co už mám hrát. Odvedla jsem skvělý výkon, ale míče se mi vracely zpátky jako od zdi. Už jsem z toho byla spíš psychicky unavená, což mě možná udolalo," řekla a měla chuť se organizátorům ozvat, aby se příště podobnému programu vyhnula.

Nic konkrétně Siniakovou nebolelo, ale cítila se celkově unavená a trošku jí byla zima. "Ale věřím, že se dám do debla do kupy. Tělo dostalo zabrat, co nejvíc to šlo, ale kondice je dobrá," ujišťovala, že na sobotní čtyřhru bude připravená. "Dám do toho všechno, a i když budu skákat po jedné noze, tak se budu snažit."

Stejně jako na nedávném Roland Garros skončila ve třetím kole, což je známka vyrovnaných výkonů na grandslamech. "Moje hra se zlepšila, cítím to a moje zápasy jsou lepší. Myslím, že výkyvy se mi daří omezovat," řekla.