Siniaková v Petrohradu nezastavila sérii porážek

Americká tenistka Abigail Spearsová byla potrestána za doping na loňském US Open zákazem startů na 22 měsíců. Osmatřicetiletá vítězka Australian Open ve... více

Tenistka Kristýna Plíšková má před sebou dvě výzvy. Do letošní sezony vstoupla hubenější, lépe fyzicky připravená a ráda by se jednou ve dvouhře dostala do... více