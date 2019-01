Skvělá Kvitová vydřela první letošní titul, slaví i Siniaková

Tenistka Petra Kvitová vyhrála dva dny před startem grandslamového Australian Open turnaj v Sydney a získala šestadvacátý titul. Ve finále dvojnásobná vítězka Wimbledonu po pomalejším rozjezdu porazila domácí Ashleigh Bartyovou 1:6, 7:5, 7:6 a v žebříčku se posune na šesté místo.

Osmadvacetiletá Kvitová v Sydney triumfovala stejně jako v roce 2015. Levou rukou hrající tenistka potvrdila, že finálové zápasy umí a prohrává v nich jen zřídka. Bilanci v bojích o titul si vylepšila na 26:7 a uspěla v osmém finále v řadě.

V prvním setu jako by ještě Kvitová byla unavená ze semifinále, které dohrála hodinu po půlnoci. O úvodní game přišla po páru dvojchyb, byla pomalá, zatímco Bartyová odehrála skoro perfektní sadu a Češka získala jen jeden game.

Od druhého setu Kvitová hru vyrovnala a postupně se dostávala do ráže. Za stavu 5:5 si vypracovala první brejkbol a hned ho proměnila. Vzápětí při svém podání set dokončila milimetrovým bekhendem na lajnu, což potvrdilo jestřábí oko.

V dramatické třetí sadě prohrávala česká tenistka už 0:3, ale srovnala a z tribun se ozývalo hlasité "Pétra Kvitová". Dvakrát pak podávala na výhru, ale ani jednou neuspěla, přičemž do tie-breaku set posunula po dvou dvojchybách.

V tie-breaku odskočila do vedení 3:1, ale po její desáté dvojchybě v utkání bylo srovnáno. Přestože dostávala křeče, vybojovala si tři mečboly a po dvou hodinách a devatenácti minutách hned ten první využila 32. vítězným úderem.

"Omlouvám se, že ti to doma nevyšlo," řekla Kvitová při ceremoniálu na dvorci k Bartyové. "Děkuju všem, i českým fanouškům. Byly to tady dlouhé dny," připomněla časté přerušování a odkládání zápasů kvůli dešti. "Petro, hrála jsi neskutečně. Dělala jsem, co jsem mohla, ale nestačilo to. Hodně štěstí," řekla Bartyová, která prohrála finále v Sydney i loni.

Šestadvacátým vavřínem v kariéře si Kvitová upevnila postavení třetí nejlepší Češky a už jen jeden triumf ji dělí od Hany Mandlíkové. Nedostižná bývalá světová jednička Martina Navrátilová během kariéry slavila ve dvouhře 167 titulů.

Úspěch ve čtyřhře

Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála čtyřhru na turnaji v Sydney a připsala si na okruhu WTA pátý deblový titul. Světová jednička ve čtyřhře hrála tentokrát v páru se Srbkou Aleksandrou Kruničovou a v dohrávaném finále porazily japonsko-polský pár Hozumiová, Rosolská 6:1, 7:6.

Siniaková hrála s Kruničovou, protože její obvyklá spoluhráčka Barbora Krejčíková zkusila štěstí v singlové kvalifikaci melbournského grandslamu. Finále čtyřhry začalo už v pátek, před deštěm stihly Siniaková a Kruničová vyhrát první set jasně 6:1, ale ve druhé sadě vedl 2:0 japonsko-polský pár. V dohrávce Siniaková s Kruničovou ztrátu dohnaly a o výhře rozhodly v tie-breaku, který získaly poměrem 7:3.