Slyšela jsem křupnutí, obhajuje se věčná "simulantka"

Pro mladičkou kanadskou raketu Biancu Andreescuovou skončil prestižní Turnaj mistryň nejhůř, jak mohl. Devatenáctiletá tenistka se v utkání proti Karolíně Plíškové zranila a možná nestihne ani začátek příští sezóny. Její ošetření přitom nebylo nic neobvyklého, této taktické "výhody" využívá světová čtyřka pravidelně.

Na Simonu Halepovou Andreesscuová nestačila, prohrála ve třech setech. Druhé utkání na prestižním turnaji v Číně, pro ni bylo konečné. Po prvním setu proti Karolíně Plíškové vzdala, důvodem bylo zranění kolene. "Těšila jsem se na zápas. Jsem ráda, že jsem ho vyhrála. Je mi ale líto, co se stalo s Andreescuovou, třeba se dá do příštího zápasu dohromady," vyjádřila se po skreči soupeřky česká hráčka. Zároveň však nebyla překvapená, když si Kanaďanka vyžádala zdravotní pauzu. Podle semifinalistky Turnaje mistryň to dělá běžně, je to součást její taktiky.

Tentokrát však nešlo o divadelní představení, po podklouznutí za stavu 2:3 se Andreescuová sesula na lavičku se slzami v očích. Do druhé sady už nenastoupila.

"Podvrtnula jsem si koleno při svém returnu. Uslyšela jsem dokonce křupnutí. Pak už bylo hrozně složité ho vystavit zátěži," přiznala tenistka, pro kterou byla letošní sezóna zlomová. Začínala ji jako neznámá tenistka na 178. místě, končí na čtvrtém.

"Přímo na kurtu mi fyzioterapeutka řekla, že to byl můj meniskus, takže mi to zatejpovala. S tejpou bylo hrozně těžké ohýbat nohu a bolest se neustále zhoršovala, tak jsem musela zápas ukončit. Nechtěla jsem to zhoršit ještě víc," vysvětlovala Kanaďanka.

Následné vyšetření ukázalo, že v Šen-čenu končí. "Je to velké zklamání. Je to poslední turnaj sezony, chcete na kurtu nechat vše a pak se stane tohle. Musíte udělat krok zpátky a přehodnotit situaci. To jsem udělala a myslím, že to bylo mé nejlepší možné rozhodnutí," objasnila Andreescuová.

Povrch je jako písek, zlobí se hráčky

Kanaďanka se v uplynulé sezóně několikrát dostala pod palbu kritiky právě za údajné simulování. Po zdravotní pauze na kurtu často běhala jako laňka, soupeřky byly k přerušení hry kritické. "Královna dramat," titulovala Andreescuovou současná světová sedmnáctka Angelique Kerberová.

Tentokrát však pomalý povrch, který účastnice kritizovali, přivodil kanadské hráčce opravdové zranění. Až další vyšetření napoví, v jakém stavu se koleno nachází. Pro kanadskou střelu je prioritou léčit zranění přirozenou cestou formou operace a stihnout se vrátit na kurty co nejdřív. Cílem je přirozeně obhájit finále v Aucklandu a také druhé kolo na lednovém Australian Open.