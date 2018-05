Smutná Vondroušová: Hrála jsem po dlouhé době, ale šlo to

Zarudlé oči od pláče měla tenistka Markéta Vondroušová po prohře v prvním kole Roland Garros. Na pařížské antuce se vrátila na kurty po více než měsíční pauze zaviněné zraněním a s Rumunkou Anou Bogdanovou prohrála po třísetové bitvě 3:6, 6:1 a 4:6.

Vondroušová si koncem dubna natrhla tříslo ve Stuttgartu a od té doby nehrála. Na French Open už přijela v pořádku, ale neuspěla. "Hrála jsem po dlouhé době. Nebylo to špatné na to, kolik jsem natrénovala," uvedla osmnáctiletá tenistka, která s tréninkem začala jen pět dnů před druhým grandslamem sezony.

Zpočátku se dostávala do tempa, ale po ztracené první sadě ve druhé dominovala. "A pak už to bylo o pár míčkách," řekla. V třetím setu měla za stavu 4:4 čtyři brejkboly, ale podání Rumunce nevzala. "Zkazila jsem jeden return, ale ona si to spíš uhrála. Hrála nad své poměry," řekla Vondroušová.

V žebříčku možná po French Open vypadne ze stovky. Účast ve Wimbledonu ale má jistou. "To je důležité a jinak to nevnímám. Padá mi už jenom Štvanice (výhra na turnaji ITF) a jinak nic. Můžu si to pak uhrát všechno zpátky," řekla.

Od antukové sezony se připravuje pod vedením trenéra Martina Fassatiho. "Přišel ve špatnou chvíli, kdy jsem měla obhajovat body," řekla. Spolupráci si zatím pochvaluje. "Zapracovali jsme na forhendu, abych víc liftovala, a na servisu. Má velké zkušenosti a může mi dost pomoct," uvedla. S koučem je domluvena do konce sezony.

Z Paříže odjížděla smutná, ale stále je Roland Garros její nejoblíbenější grandslam. "Na tom se nic nezmění," řekla o akci, na které si zahrála první juniorku a loni zde prošla z kvalifikace poprvé do hlavní grandslamové soutěže.

Z antuky se nyní přeorientuje na travnatý povrch. Před Wimbledonem plánuje hrát turnaje v Hertogenboschi a na Mallorce.