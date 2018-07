Šok! Kvitová končí v prvním kole. Od Sasnovičové dostala i kanára

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Petra Kvitová letos na londýnské trávě nečekaně dohrála už v prvním kole. Osmá nasazená hráčka podlehla Bělorusce Aleksandře Sasnovičové 4:6, 6:4 a 0:6.

Kvitová od začátku nepůsobila uvolněně, proti padesáté hráčce světa se trápila na servisu a odvracela brejkboly. Téměř hodinu trvající úvodní set prohrála 4:6, ale na počátku druhé sady se povedl brejk i jí a dokázala s velkým úsilím srovnat.

V rozhodující sadě ale obrat nedokonala. Naopak za 33 minut třetí set ztratila a dokonce schytala "kanára", kterého soupeřka stvrdila při mečbolu esem.

"Většina věcí nefungovala. Bylo to první kolo a nervy zase pracovaly. Bojovala jsem sama se sebou a byla si největší soupeřkou. Snažila jsem se, ve druhém setu to změnila, ale ve třetím mi rychle utekla a už jsem se s tím nevyrovnala," řekla Kvitová na tiskové konferenci. "Samozřejmě jsem smutná. Chtěla jsem vyhrát, ale možná až moc. Neměla jsem čistou hlavu, ale nehroutím se z toho," doplnila.

Vítězka z All England Clubu z let 2011 a 2014 Kvitová vypadla v prvním kole Wimbledonu potřetí v kariéře a poprvé po devíti letech. Přes úvodní zápas na svém oblíbeném turnaji v minulosti nepřešla jen v letech 2008 a 2009.

Svěřenkyni Jiřího Vaňka se letos na grandslamech nedaří. Přestože už získala pět turnajových titulů, v Austrálii dohrála rovněž v prvním a v Paříži ve třetím kole. "Pořád mám výbornou sezonu, nebudu se z toho hroutit. Vím, že hraju dobře. Zkusím to příště a uvidíme, jak to půjde," řekla Kvitová. Letos jí zbývá ještě US Open.