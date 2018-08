Striptýz na kurtu! Tenistka dostala nejdřív pokárání, poté omluvu

Francouzská tenistka Alizé Cornetová se postarala a velký zájem médií i fanoušků. Nikoli však vlastními výkony na posledním grandslamu sezony americkém US Open, ale nečekaným převlékáním šatů během pauzy mezi výměnami. Na pár vteřin tak odhalila celému světu svou sportovní podprsenku. Ihned na kurtu dostala od rozhodčího varování, od vedení turnaje poté přišla omluva.

Rodačka z Nice si během desetiminutové pauzy mezi druhým a třetím setem vyměnila v šatně horní díl svého oděvu. Až na kurtu si ovšem všimla, že ho má obráceně, a tak neváhala a za necelých deset sekund vše napravila. Jenomže poté byla šokována, když od umpirového rozhodčího Christiana Raska dostala varování za porušení kodexu.

V tu chvíli se na organizátory posledního grandslamu strhla vlna kritiky, proč si muži mohou bez problémů převlékat na kurtu a ukazovat veřejnosti horní polovinu těla a muži ne. Za 28letou Francouzku, která nakonec prohrála a vypadla po porážce 6:4, 3:6 a 2:6, se postavila řada dalších hráček nebo matka slavného Brita Andyho Murrayho Judy.

Alize Cornet came back to court after 10 minute heat break. Had her fresh shirt on back to front. Changed at back of court. Got a code violation. Unsportsmanlike conduct..... 😳

But the men can change shirts on court. https://t.co/sCN4KDXYTb