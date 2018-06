Strýcová končí v osmifinále. Byl to můj nejhorší zápas, přiznala

Tenistka Barbora Strýcová vypadla jako poslední česká zástupkyně ve dvouhrách na grandslamovém Roland Garros v osmifinále. Šestadvacátá nasazená hráčka dnes prohrála na dvorci Suzanne Lenglenové s Julií Putincevovou z Kazachstánu 4:6 a 3:6.

"Nešlo to. Prostě to byl blbý den a to mě na tom mrzí, že to vyšlo zrovna na čtvrté kolo," řekla dvaatřicetiletá Strýcová, pro kterou je ale čtvrté kolo nejlepším výsledkem na pařížské antuce. "Kdyby mi před turnajem někdo řekl, že budu v osmifinále, byla bych překvapená. Jsem vděčná, že jsem tady vyhrála tři zápasy," řekla. Jejím maximem na grandslamu zůstane čtvrtfinále z Wimbledonu z roku 2014.

Favorizované Češky Karolína Plíšková a Petra Kvitová shodně vypadly o kolo dříve a problémy se zády sužovaný Tomáš Berdych neuspěl hned v prvním zápase.

Strýcová začala aktivně, tlačila se k síti, zkoušela i hrát systémem servis - volej, ale 98. hráčka světa Putincevová její nástup ustála. Češka začala chybovat a prohrála si servis na 1:2 a pak po dlouhém forhendu i na 2:5. "Nohy mi nepracovaly dobře. Chyběl mi rytmus, hlavně z bekhendu jsem jí neublížila," řekla. Ještě zabojovala a snížila na 4:5, ale víc už nestihla a po skoro hodině o první set přišla.

Druhá sada nabídla podobný obrázek. Strýcová se snažila, padala i na kolena, ale z urputnosti trefovala častěji, než by bylo záhodno, síť či auty. Naopak ruská rodačka Putincevová hrála variabilně a také účinně zkracovala míče za síť.

Od stavu 1:0 prohrála svěřenkyně kouče Davida Kotyzy ve druhém setu čtyři hry v řadě. Snížila sice na 3:4, ale na obrat neměla. Na závěr hodinu a půl dlouhého utkání prohrála popáté servis a při mečbolu udělala třiatřicátou chybu.

Nejhorší zápas na French Open

"Byl to můj nejhorší zápas tady," řekla Strýcová a ocenila dobrou taktiku soupeřky. "Hrála takový tenis, který mi vůbec neseděl. Pořád jsem měla pocit, že do toho můžu chodit, ale ona mi to pinkala na druhou stranu přes loby. A já nemám žádnou zbraň, kterou bych jí ublížila. Byla to hra na hru, ale ona byla mnohem trpělivější a chytřejší v taktice. Já ji měla danou, ale nešlo mi to provést."

Putincevová je v Paříži ve čtvrtfinále podruhé a bude hrát s Madison Keysovou z USA, která zdolala Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou 6:1 a 6:4.