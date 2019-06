Strýcová nestačila na český postrach, finále si zahraje ve čtyřhře

Barboře Strýcové se v semifinále turnaje na trávě v Birminghamu nepodařilo zastavit rozjetou Ashleigh Bartyovou. Česká tenistka čerstvé vítězce Roland Garros podlehla 4:6, 4:6 a třiadvacetiletou Australanku dělí jedna výhra od prvního místa ve světovém žebříčku. Strýcová si na turnaji zahraje o titul ve čtyřhře.

Třiatřicetiletá Strýcová usilovala o první finále na okruhu WTA po téměř dvou letech, ale aktuální světová dvojka byla nad její síly. Bartyová se mohla opřít o kvalitní servis - nastřílela 11 es - a odvrátila všech pět brejkbolů o deset let starší soupeřky. Sama vzala Strýcové servis jednou v každém setu a zápas ukončila po 85 minutách při druhém mečbolu.

Bartyová byla ráda, že se jí podařilo najít zbraň na pestrou hru, kterou je zkušená česká tenistka pověstná. "Pokud něco nefunguje, tak dokáže vytáhnout možnost B, C, D, až do konce abecedy. Tolik má různých úderů ve svém arzenálu. Takže pro mě bylo důležité pokusit se z toho udělat trochu nudný zápas ve stylu servis a první úder, tedy dominovat svým vlastním stylem," uvedla vítězka.

Přemožitelka Markéty Vondroušové z finále pařížského grandslamu vyhrála už jedenáctý zápas za sebou, a pokud si v neděli připíše dvanácté vítězství, vystřídá v čele žebříčku Japonku Naomi Ósakaovou. Poslední soupeřkou Bartyové bude její deblová partnerka Julia Görgesová z Německa, jež v druhém semifinále porazila 6:4, 6:3 Chorvatku Petru Martičovou. Kamarádky Bartyová s Görgesovou spolu měly dnes v Birminghamu ještě odehrát deblové semifinále, ale nenastoupily do něj.

Do finále naopak prošla Strýcová společně se svou tradiční parťačkou Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. O třetí společný titul v sezoně se turnajové dvojky střetnou s německo-nizozemským párem Anna-Lena Grönefeldová, Demi Schuursová.

O titul Bartyová usilovala v Birminghamu už před dvěma lety, ale v rozhodujícím zápasu podlehla Petře Kvitové. Česká tenistka loni vítězství obhájila, ale letos na turnaji kvůli zraněné ruce nestartovala.

Navzdory dnešní porážce Strýcová tento týden potvrdila, že se jí v Birminghamu dlouhodobě daří. Do semifinále na tamní trávě postoupila počtvrté za posledních šest let, přičemž dvakrát si neúspěšně zahrála o titul.

