Tenistka Petra Kvitová už do letošních bojů nezasáhne, kvůli zdravotnímu stavu ukončila sezonu

Tenistka Petra Kvitová ukončila sezonu. Semifinalistka antukového Roland Garros to oznámila ve čtvrtečním videorozhovoru s médii a jako důvod uvedla svůj zdravotní stav. Osmá hráčka světového žebříčku tak už příští týden nezasáhne do turnaje WTA Tour v Ostravě, jak původně plánovala.

Třicetiletá Kvitová se rozhodla ve středu, že už letos hrát nebude. "Mé tělo není ready na to, být v plném zápřahu a hrát na tvrdém povrchu. Nejde o jednotlivé zranění, ale o obecné vyčerpání těla. Je to o tom, abych se nezranila více," řekla.

Na Ostravu má Kvitová z fedcupových bitev krásné vzpomínky a mrzí ji, že si letos nezahraje. "Je jasné, že mi je Ostrava blízká, ale nebudou diváci a nevím, jestli by to tělo vydrželo. Je mi to líto, ale musím dbát na zdraví, to je nejdůležitější."

Oproti předešlým sezonám už nehodlá hrát za každou cenu, raději se chce šetřit. "Mám zkušenosti, tak věřím, že takové rozhodnutí je snad správné," uvedla.

V letošním roce, ovlivněném koronavirem, kvůli kterému se nehrálo od března do srpna a byla zrušena celá podzimní asijská šňůra včetně Turnaje mistryň, zaznamenala Kvitová na okruhu WTA 20 výher a šest porážek. Finále si zahrála v Dauhá a účastí v semifinále na pařížské antuce si vyrovnala maximum z roku 2012.

Motivace k přípravě se letos hledala těžko

Během koronavirové pauzy odehrála několik exhibičních akcí. Na pražské Spartě ovládla domácí turnaj O pohár prezidenta ČTS. Tehdy říkala, že jen těžko v době, kdy se nevědělo, jestli se ještě bude letos hrát, hledá motivaci k přípravě.

"Byla opravdu hodně špatná. Nechtělo se mi trénovat, ale přesto jsem potom uhrála tři dobré turnaje. To je hodně pozitivní, nejsem úplně tréninkový typ, ale zvládla jsem se připravit na důležité akce. To je důležité i pro mě a budoucnost mého tenisu," konstatovala.

Nejlepší turnaj odehrála v únoru v Dauhá, kde postoupila do finále. Má za sebou i povedené grandslamové akce - na Roland Garros hrála podruhé v životě semifinále, na Australian Open postoupila do čtvrtfinále a na US Open do osmifinále. "Takhle úspěšnou grandslamovou sezonu jsem hodně dlouho neměla. Jsem ráda, že jsem se dokázala hlavně mentálně zlepšit," řekla Kvitová.

Nehrál se pouze Wimbledon, z čehož je dvojnásobná vítězka travnatého londýnského turnaje stále smutná. "Je to velice speciální turnaj a je mi to líto," přiznala.

V plánu je teď odpočinek a příprava na další sezonu

Nyní nemá pevně daný program. Především bude odpočívat a následně se začne chystat na další sezonu. Doufá, že se začne v Austrálii. "S plánováním je to hodně na štíru. Nevím, co bude zítra, natož za měsíc dva," řekla s tím, že by jako každý rok strávila pár dnů na kempu v Dubaji. "Vždycky se to vyplatilo, počasí tam je stabilní a super na fyzickou přípravu. To bych ráda absolvovala. Jinak vůbec netuším."

Po návratu po vážném zranění ruky v roce 2017 říká, že prožívá druhou kariéru. "Poslední roky jsou malý zázrak. I kdybych neuhrála semifinále na Roland Garros, budu tady a šťastná. V životě jsou prostě důležitější věci než pinkat do míčku."

Končit zatím neplánuje. Příští rok uplyne deset let od její famózní sezony, v které poprvé vyhrála Wimbledon, k tomu Turnaj mistryň a s Českem Fed Cup. "Už jsem na okruhu docela dlouho. Utíká to rychle," usmála se Kvitová a dodala: "Snad to nebude tak náročné jako letos a nebudeme se muset strachovat. Snad se situace uklidní a vrátí do normálu. Těším se nejvíc na Wimbledon a na začátku do Austrálie."