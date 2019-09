Tohle jsou Grigorovy chvíle, vysekl soupeři poklonu Federer

Roger Federer opět dokázal, že je velikánem na kurtu i mimo něj. Po jeho podivném vyřazení na US Open ve čtvrtfinále se začalo spekulovat, zda Švýcara nelimitovaly zdravotní trable. Osmatřicetiletý tenista však ukázal svou výjimečnost. "Ale tohle jsou Grigorovy chvíle a ne mého těla," upozornil s respektem k soupeři.

Fedex přitom vedl 2:1 na sety, od počátku čtvrté sady však bylo patrné, že není zcela v pořádku. Na returnu se nedokázal prosadit, před pátým setem si dokonce vzal pauzu na ošetření. Nepomohla, Federer po třech sadách nebyl ve své kůži, což bylo vidět na zhoršeném pohybu i neschopnosti udržet vlastní podání.

"Večer jsem cítil trochu bolesti, ale byl jsem schopný hrát. Dopadlo to, jak to dopadlo, snažil jsem se odvést ze sebe to nejlepší. Nebylo to tak hrozné, abych kvůli tomu musel zápas vzdát. Grigor byl schopný mě z turnaje vyřadit a já bojoval tak, jak jen jsem mohl. To je celé," nechtěla se na zdravotní patálie vymlouvat světová trojka.

Přiznal, že za zhoršeným výkonem mohlo být nespecifické zranění. Nicméně rozhodně svůj zdravotní stav neviděl jako příčinu své prohry, naopak smekl před výkonem svého soupeře. Výmluvy nejsou Federerovi vlastní, což ukazuje fakt, že Švýcar ani zatím ani jednou ve své bohaté kariéře neskrečoval zápas. To je v dnešní době něco skutečně unikátního.