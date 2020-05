Turnaj pro charitu. Světoví tenisté utvoří pár s osobnostmi

Koronavirová doba přináší další originální akci. Po skončení virtuálního tenisového turnaje v Madridu se chystá unikátní klání ve čtyřhrách. Podnik zvaný Stay at Home Slam se uskuteční v neděli a bude přenášen pomocí facebooku.

V čem to bude jiné oproti současným virtuálním zápasům? Hra zvaná Mario Tennis Aces se bude hrát na konzoli Nintendo Switch. Budou se hrát pouze debly a kouzlo spočívá v namixování dvojic.

Tenisoví profesionálové se rozdělí a do páru k sobě dostanou osobnosti z různých branží (sportovci, zpěváci, influenceři apod.).

Složení jednotlivých dvojic:

Serena Williams & Gigi Hadid

Naomi Osaka & Hailey Bieber

Venus Williams & JuJu Smith-Schuster

Maria Sharapova & Karlie Kloss

Kei Nishikori & Steve Aoki

Madison Keys & Seal

Taylor Fritz & Addison Rae

Kevin Anderson & Ryan Tannehill

Moderovat celou událost bude oblíbený showman John McEnroe spolu s youtuberkou Justine Ezarikovou. Každý z účastněných inkasuje 25 tisíc dolarů, které následně věnuje na charitu. Pro vítěze je pak připraven šek na rovný milion dolarů, které samozřejmě poputují na dobrou věc také.

