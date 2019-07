US Open s rekordní odměnou. Bohatá bude i účast Čechů

Poslední kalendářní grandslam US Open se pomalu blíží. Na amerických betonech budou už za měsíc bojovat česká tenisová jména. Jistotu představení se na elitní akci bez nutnosti kvalifikace má dokonce sedm hráček a jen jeden hráč. Jeho účast je navíc s otazníkem.

Tomáš Berdych se těšil na londýnskou trávu, kam směřoval svůj návrat po zdravotní pauze. Wimbledon se českému tenistovi nevydařil podle představ, rozloučil se již v úvodním kole. Chuť by si jistě rád spravil na závěrečné grandslamové akci letošního roku, nicméně je otázkou, zda ho zdraví na kurt pustí. Berdychovi patří sedmapadesátá příčka, chráněný žebříček by mu dovolil naskočit do hlavní soutěže US Open.

Ostatní mužští čeští zástupci budou muset bojovat o účast v hlavní soutěži v kvalifikaci. Jiří Veselý si její absolvování před Wimbledonem pochvaloval jako dobrou přípravu, snad se situace bude opakovat. Lukáš Rosol sice figuruje mezi náhradníky, nicméně až ve třetí desítce.

Ženy doplnila Bouzková

U žen je situace o poznání veselejší. O rekordní odměnu, kterou pořadatelé letos navýšili na neuvěřitelných osmdesát sedm milionů pro vítěze mužské a ženské dvouhry, by mohlo bojovat hned sedm Češek. Mezi nasazenými budou Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Markéta Vondroušová.

U české hrdinky Wimbledonu Barbory Strýcové, která se vyskytuje na dvaatřicáté příčce žebříčku, je stále otevřené, zda bude mezi nasazenými, či nenasazenými hráčkami. Vyvolených tenistek, které budou mít snadnější los v prvním kole, je právě dvaatřicet.

Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková i Karolína Muchová mají účast taktéž jistou. Do elitní stovky se probojovala poprvé v kariéře i Marie Bouzková, díky skvělému týdnu v Kazachstánu, kde vybojovala dva tituly, jí aktuálně patří dvaadevadesáté místo. I ona by se tedy měla vyhnout nepříjemné kvalifikaci.