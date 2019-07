V bitvě titánů uspěl Federer, ve finále vyzve Djokoviče

Nejvýše nasazený tenista Novak Djokovič je pošesté ve wimbledonském finále. Srbský obhájce titulu porazil Roberta Bautistu ze Španělska 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 a v neděli bude na trávě v All England Clubu útočit na pátou trofej. Pro Bautistu byla semifinálová účast životním výsledkem na grandslamech.

V druhém semifinále proti sobě nastoupí dlouholetí rivalové Španěl Rafael Nadal a Švýcar Roger Federer, který slavný londýnský turnaj vyhrál již osmkrát a v All England Clubu má na kontě rovnou stovku vítězných zápasů. Ve Wimbledonu proti sobě nastoupili naposledy v roce 2008, kdy v památném pětisetovém finále triumfoval Nadal.

Jeho jednatřicetiletý krajan Bautista, který měl původně na konec tohoto týdne naplánovanou rozlučku se svobodou na Ibize, dokázal srbskému favoritovi sebrat druhý set. Pak už ale Djokovič v souboji s 23. nasazeným hráčem kraloval, poněkud zpomalil jen při mečbolech, kterých potřeboval pět. Ve finále bude útočit na 16. grandslamový triumf.

Z posledních pěti grandslamů má Djokovič zápasovou bilanci 32:1, jedinou prohru mu v semifinále Roland Garros připravil Rakušan Dominic Thiem. Celkově je srbský tenista v grandslamovém finále popětadvacáté, ve Wimbledonu prohrál finálový zápas jen v roce 2013 s domácím Andym Murraym.

Švýcarský tenista Roger Federer zdolal v duelu dlouholetých rivalů Španěla Rafaela Nadala 7:6, 1:6, 6:3, 6:4 a ve Wimbledonu postoupil podvanácté v kariéře do finále. O devátý titul z All England Clubu, kterým by opět vylepšil vlastní rekord, se v neděli utká s obhájcem trofeje Srbem Novakem Djokovičem.

Federer s Nadalem proti sobě na trávě ve Wimbledonu nastoupili naposledy v roce 2008, kdy v památném pětisetovém finále triumfoval Španěl. Dnešní 40. vzájemný duel pro sebe po více než tříhodinové bitvě získal Federer a bilanci snížil na 16:24.

Sedmatřicetiletý Švýcar dnešním triumfem načal v All England Clubu druhou stovku vítězných zápasů. Ve finále bude útočit na 21. grandslamovou trofej.