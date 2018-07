VIDEO: Cibulková předvedla frašku. Fanoušci ji odsoudili

Slovenská tenistka už toho ukázala mnoho - na kurtu své tenisové umění, mimo něj své vnady či herecký talent v pořadu skryté kamery. Teď se ale Dominika Cibulková předvedla ve zcela jiném světle. A to hodně negativním. V jednom ze zápasů na wimbledonské trávě se zachovala hodně neférově. Od fanoušků za to schytala slušnou kritiku? Co tenisové příznivce tak dopálilo?

Stalo se to ve čtvrtém kole Wimbledonu, v němž Cibulková hrála proti Tchajwance Su-wej Sie. V průběhu prvního setu Slovenka vedla 5:4 a 30:0 a čelila podání své soupeřky. Míček odpálila na lajnu, ale rozhodčí zahlásili aut.

Sličná tenistka proto požádala o posouzení jestřábí oko, které ukázalo, že balon byl dobrý. Sudí Jenny Čang proto Cibulkové nahlásila fiftýn a mělo se hrát dál. Rozhodnutí se však nelíbilo Su-wej Sie, jež reklamovala především to, že i přes nahlášený aut míček odehrála a výměna by se tak měla opakovat.

Situace dospěla až k tomu, že problém musela přímo na kurtu řešit supervizorka. Zatímco se tchajwanská hráčka dožadovala spravedlnosti, ve které ji skandováním podporovali i diváci, Cibulková se snažila do debaty nevměšovat. Svou protivnici ale ani nepodpořila. Názor na sporný moment dokonce odmítla jít říct k síti a supervizorka musela přes travnatý dvorec k ní.

Nakonec bylo rozhodnuto, že se výměna bude opakovat. To se ale Cibulkové vůbec nelíbilo a rozhodla se jít rovněž protestovat jako před chvílí Su-wej Sie. Chtěla totiž vrátit ztracený fiftýn. Fanoušci její komedii odměnili pískáním a nenávistnými komentáři na sociálních sítích.

"Aby umpirový rozhodčí změnil verdikt, se mi snad ještě nestalo.

Někdy má pravdu a někdy ne, a mně se to stalo už mnohokrát, že jsem byla poškozená. Nemám vůči soupeřce v téhle věci žádné sympatie, nic se měnit nemělo," řekla Slovenka. V zápase se jí posléze podařilo s přehledem vyhrát 2:0 na sety, utrhla si však slušnou ostudu. V dalším duelu proti Ostapenkové navíc prohrála a s Wimbledonem se rozloučila nejen poraženecky, ale také s pošramocenou pověstí.