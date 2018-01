VIDEO: Jsem šťastný, pohádka pokračuje, ronil slzy Federer

Přišel, viděl a zvítězil. Tenista Roger Federer odstartoval sezonu ve skvělé formě a dokráčel na Australian Open k obhajobě vítězství. Navíc si tak připsal svůj grandslamový titul číslo dvacet. Přímo na kurtu se díky nekončícím ovacím nadšených fanoušků rozplakal. A oslavu triumfu si náležitě užil. Trofej přišel ukázat třeba i mezi dobrovolníky.

Byl to pro něj další z nezapomenutelných zážitků. I když toho v kariéře vyhrál hodně, zažíval na centrkurtu Roda Lavera úžasné chvíle. Na vítězství ve finále Australian Open se ale Federer hodně nadřel. Náročný duel trval tři hodiny a čtyři minuty.

Now that it’s sunk in... Let’s watch it again! What a moment for the 🐐 Roger Federer 👏🔥🎾 #tennis #news #channel 🎥 Australian Open @rogerfederer pic.twitter.com/7kZOg5rcrA

Marina Čiliče švýcarský tenista porazil v pěti setech a až poté mohl zvednout nad hlavou vytoužený pohár. V Melbourne se mu to povedlo už pošesté.

To se mu v Austrálii povedlo už pošesté. Celkově získal dvacátý grandslamový triumf. V šestatřiceti letech. Není proto divu, že se po zápase dočkal nadšených ovací fanoušků, které navíc nebraly konce.

Federer se při jejich aplausu dokonce rozplakal. "Jsem šťastný, už je po všem. Jde o další splněný sen, pohádka pokračuje. Po tom roce, který jsem zažil loni, je to opět neuvěřitelné," popisoval své dojmy upřímně.

Cenný pohár nakonec ukázal i dobrovolníkům, kteří s každoroční prestižní akcí pomáhali. A poděkoval za krásný čas, který v Austrálii strávil. ""Byl to dlouhý měsíc, s rodinou a týmem jsme si ho ale moc užili. Austrálie a zdejší lidé jsou skvělí, moc vám za vše děkujeme."

"When the #GOAT #Federer Comes to meet the staff & Volunteers post his his #AustralianOpen Final 🎾 win, it has to be special. Well done @rogerfederer , Number 20 in the bag" 🏆 ( 🎥Via Mgcini Mkwananzi) pic.twitter.com/mThH5cwxtY