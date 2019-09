VIDEO: Medveděv na US Open provokuje a sbírá pokuty

Světová pětka Daniil Medveděv vyrovnal na US Open své osobní maximum a postoupil do čtvrtého kola mužského singlu. Mezi fanoušky a v médiích se ale neprobírají jeho sportovní výkony. Ruský bouřlivák na sebe upozorňuje především svým chováním mezi výměnami.

V průběhu tří utkání nasbíral za různé menší či větší prohřešky pokuty v celkové hodnotě 19 tisíc dolarů. Největší poprask vzbudil v utkání třetího kola proti Felicianu Lópezovi ze Španělska. A definitivně poštval fanoušky proti sobě.

"Děkuju vám všem, vaše energie mě pohání kupředu. Kdybyste tady nebyli, pravděpodobně bych dnes nevyhrál. Chci, aby si každý z vás uvědomil, až půjdete dneska spát, že jsem vyhrál jen díky vám," oznámil Medveděv bučícímu publiku po zápase s Lópezem.

Daniil Medvedev was booed all night at the US Open. And he turned it into a WWE post-match interview. pic.twitter.com/DfNnC2RWyb - Brad Galli (@BradGalli) August 31, 2019

Diváci reagovali nejen na jeho předchozí extempore, ale především na události právě ze zápasu třetího kola. V něm ruský tenista dostal napomenutí po vzteklém odhození ručníku a následném zahození rakety.

Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen pic.twitter.com/YyNtfbR0ry - CJ Fogler (@cjzer0) August 31, 2019

Na bučení a negativní reakce publika odpověděl Medveděv vztyčeným prostředníčkem. Rozhodčí si toho během utkání nevšiml, dodatečný trest ale přišel po zápase.

And now, a very special message from Daniil Medvedev. pic.twitter.com/hlfhhjULCA - Wilfy (@whitelinefervor) August 31, 2019

Medveděv si na prize money vydělal během US Open už 280 tisíc dolarů, pokuty ho tak zjevně příliš netrápí. Navíc má i slušnou šanci na postup do čtvrtfinále. V neděli se o životní úspěch utká s Němcem Dominikem Koepferem, až 118. hráčem světového žebříčku.