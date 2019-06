VIDEO: Netradiční podívaná. Kyrgios si zahrál tenis na vozíku

Zajímavá příležitost se naskytla Nicku Kyrgiosovi. Australský tenista dostal nabídku zkusit si tenis na vozíku, načež známý bouřlivák neváhal a výzvu přijal. Co mu dělalo problémy a v čem naopak příjemně překvapil?

Nejlepší tenisté světa nyní vstupují do travnaté části sezony, a nejinak tomu je i v případě Kyrgiose. Ten si na začátek zvolil britský turnaj kategorie challenger v Surbitonu, kde si zahrál pouze čtyřhru. S australským parťákem Thanasi Kokkinakisem uhráli jedno kolo a ve čtvrtfinále nestačili na pár Evans - Glasspool, kterým podlehli v supertiebreaku (ten se používá místo třetí klasické sady, pozn. red.).

Když už se Kyrgios pakoval tak rychle, rozhodl se pobyt zpestřit netradiční zkušeností. Čtyřiadvacetiletý tenista využil nabídky LTA (Britský tenisový svaz) a vyzkoušel si tenis na vozíku.

Přesvědčil se, že tento sport pro hendikepované není vůbec sranda. Což o to, s raketou mu to šlo jako obvykle skvěle, ale manipulace na vozíku už byla oříšek. Přítomné spoluhráče poté překvapil, když šel podávat. Kyrgios je jedním z nejlépe podávajících hráčů na okruhu ATP a potvrdil to i v sedě. Z vozíku vystřihl ukázkové podání, kterému se divil i samotný hráč.

Současný 36. tenista žebříčku se následně ukázal tenisovým fandům na turnaji ve Stuttgartu. V Německu ale vypadl hned v prvním kole, když nestačil na Itala Mattea Berrettiniho, kterému podlehl 3:6, 4:6. Ani tam nezůstal dlužný své pověsti a pořádně pobavil místní publikum. Vystřihl svůj oblíbený servis zespoda i oblíbenou mezinožku.