VIDEO: Netradiční tiskovka, Hingisová zastoupila novináře

Sportovním světem hýbe olympiáda v jihokorejském Pchjongčchangu, pozornost českého fanouška je však zaměřena i do O2 areny. Tam se tenistky perou o postup ve Fed Cupu, proti stojí švýcarské soupeřky. Svěřenkyně bývalé světové jedničky Martiny Hingisové se v Praze dobře baví.

Na tiskové konferenci po slavnostním losu došlo ke kuriózní situaci, na kterou nejsou tenistky zvyklé. Zatímco novináři zahlcovali české hráčky dotazy, když došlo na otázky směřující k týmu hostů, nastalo ticho. Švýcarky to však vzaly s humorem, slova se ujala Belinda Bencicová a vyzvala v davu sedící koučku, aby vznesla dotaz. A Hingisová nezklamala.

Sedmatřicetiletá rodačka z Košic se ujala mikrofonu a zeptala se na přípravu svých svěřenkyň. A Bencicová zaperlila. "Mám radost, že se o nás média zajímají tak ve velkém. Rádi jim na jejich otázky odpovíme," pobavila mladá hráčka obecenstvo pohotovou odpovědí.

Tenistky ze země helvétského kříže přijely do Čech velmi dobře naladěné. Přestože nepatří mezi favoritky, mají v plánu české soupeřky překvapit a na cestě dál jim vystavit stopku. A když to nevyjde, aspoň se jich drží dobrá nálada. Po prvním zápase se však radovat nemohly, přestože Golubicová zabojovala, Kvitová dotáhla rozhodující třetí set do vítězného konce, a urvala tak pro domácí hráčky první bod.