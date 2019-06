Vondroušovou dělí krok od titulu v Paříži, v cestě je Bartyová

Poslední krok dělí Markétu Vondroušovou od šokujícího titulu na grandslamovém Roland Garros. Na pařížské antuce jako nenasazená bez ztráty setu poslala domů šest soupeřek a už zbývá jediná, třiadvacetiletá Australanka Ashleigh Bartyová. Česká tenistka byla ve finále Roland Garros naposledy před čtyřmi lety, kdy Lucie Šafářová nestačila na vítězku 23 grandslamů Serenu Williamsovou.

Vondroušová bude mít v sobotu mnohem méně zkušenou protivnici, pro obě to bude první grandslamové finále. Maximem talentované Češky na grandslamu bylo dosud loňské osmifinále US Open, Bartyová byla v lednu ve čtvrtfinále Australian Open.

Vondroušová letos byla ve finále turnajů v Budapešti a Istanbulu, ale oba boje o titul prohrála. Bartyová se blýskla triumfem na elitním turnaji v Miami, kde ve finále porazila Karolínu Plíškovou. Oba předchozí vzájemné zápasy vyhrála Bartyová, ale na antuce se spolu ještě neutkaly.

Obě předvádějí pestrý tenis. "Ona taky dost nakopává forhend, hraje hodně čop. Super podává, hrozně zlepšila pohyb od té doby, co jsem s ní hrála. Je to fakt top hráčka, bude to hrozně těžký. Ale je to finále, chci si to hlavně užít," řekla na adresu soupeřky Vondroušová.

Cítí, že po šesti výhrách v Paříži má pořád dost fyzických i psychických sil. A hodlá je v sobotu na kurtu nechat všechny a možná ještě něco navíc. "Takhle to prostě mám. Když něco dělám, tak to dělám na tisíc procent a nechci tam nechat jediný míček. A tady na grandslamu to bude ještě dvojnásob," prozradila.

Bartyová před dvěma lety hrála finále French Open ve čtyřhře, takže má na rozdíl od Vondroušové zkušenosti s kurtem Philippa Chatriera. Devatenáctiletou Češku považuje za tu největší výzvu při svém letošním tažení na zdejší antuce.

"Má úžasnou bilanci v průběhu celého roku, je velmi stabilní. Myslím, že jí antuka sedí nejlépe ze všech povrchů. Má strašně variabilní hru, dokáže míče rozmisťovat po celém kurtu a výjimečně dobře se pohybuje. Já se musím pokusit co nejvíc držet svůj styl hry. Myslím, že to pro obě bude vzrušující finále," řekla Bartyová.

Díky postupu do finále mají obě jistých 1,18 milionu eur (asi 30,2 milionu korun). Šampionka si vydělá 2,3 milionu eur (59 milionů korun) před zdaněním. V ženské a mužské dvouhře jsou totožné prémie. V hlavní soutěži se mezi 128 hráčů nebo hráček v každém pavouku rozdělí po 16,28 milionech eur.

Finále ženské dvouhry je na programu v sobotu od 15:00. Poslední českou grandslamovou šampionkou byla Petra Kvitová ve Wimbledonu 2014. Česko má zastoupení ve finále grandslamu podruhé za sebou, v lednu Kvitová podlehla na Australian Open Japonce Naomi Ósakaové.