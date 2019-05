Vždy jsem tě rád sledoval, uctil Federer Šafářovou.

Jedna krásná tenisová pohádka je u konce. Brněnská rodačka Lucie Šafářová poprvé chytila raketu ve třech letech, o devětadvacet let později se loučí s profesionálním okruhem. Tečku za svou kariérou udělala bývalá světová pětka na Rolland Garros, kde pro ni pořadatelé přichystali jedinečné rozloučení. Nechyběly slzy ani slova chvály od hvězd nejzářivějších.

"Hrály jsme spolu mockrát. Je to skvělá bojovnice. Finále z roku 2015 byl památný zápas," připomněla Serena Williamsová úchvatné finále, které Američanka těsně ovládla po velké tenisové bitvě. Fanoušci české hráčky na utkání s úsměvem vzpomínají, stejně tak na zápasy ve Fed Cupu, v neposlední řadě na veselou a ztřeštěnou dvojici, kterou vytvořila s Bethanií Mattekovou Sandsovou. Fungovala mezi nimi chemii, která byla znatelná nejen na kurtě, ale i v osobním životě.

Šafářové se ve své bohaté kariéře dařilo především ve čtyřhře, výjimečnou se ukázala být i dvojice vytvořená s Barborou Strýcovou. Největším úspěchem česká dvojice je bronzový kov z olympiády v Riu, kde společně porazily krajanky Andreu Sestiny Hlaváčkovou s Lucií Hradeckou.

Rozloučil se i Federer

Pořadatelé French Open pro českou tenistku sestříhali video, které ji rozplakalo. "Opravdu brečím. Tolik emocí. Toto je můj nejoblíbenější kurt. Mám z něj tolik vzpomínek. Jsem velmi vděčná, že můj poslední zápas mohl být tady na Roland Garros, protože je to pro mě nejdůležitější turnaj. Děkuji za tuto krásnou trofej, cením si jí. A děkuji vám, fanouškům, protože jste mě vždy podporovali. Jste úžasné publikum, ráda jsem se sem vracela. Děkuji, Paříži, miluji tě," loučila se naposledy s fanoušky bývalá světová jednička ve čtyřhře.

"So many emotions. This truly is the most favourite court on earth for me."



We'll miss you @luciesafarova ❤️#RG19 pic.twitter.com/PT7tN7men9