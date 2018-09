Z jasného zápasu drama! Češka ale nakonec vyhrála a jde dál

Tenistka Karolína Plíšková si stejně jako loni zahraje v Tokiu čtvrtfinále. V japonském hlavním městě porazila po boji Australanku Darju Gavrilovovou 4:6, 6:4 a 6:4, a "pomstila" tak svou sestru Kristýnu, kterou 33. hráčka světa porazila v prvním kole. Nasazená čtyřka se na dálku pere s Kiki Bertensovou z Nizozemska o Turnaj mistryň, na kterou ztrácí 129 bodů.

Zbytečně komplikované první vystoupení v Tokiu předvedla Karolína Plíšková. Její premiérový zápas od vypadnutí ve čtvrtfinále US Open se nesl ve znamení trápení na servisu, dobré hry na returnu a laciných chyb na síti. Šestadvacetiletá Češka zažila neskutečné trápení při podání, což jí vytýkal v průběhu utkání i její otec Radek, který ji doprovází v Japonsku coby kouč. "Musíš si pomoci servisem, tam si vůbec nepomáháš, na to že jsi královna," rýpl si Plíšek do své dcery po druhém setu.

Plíšková vedla hladce v prvním setu již 4:1 a vše nasvědčovalo jednoznačnému průběhu. Jenomže následně ztratila šest her za sebou a musela o vítězství bojovat. Gavrilovová proti ní získala vůbec první set,a to už se jednalo o jejich pátý vzájemný zápas na okruhu. "Buď ostřejší a chladnokrevnější odzadu. Musíš hrát rychle, to je všechno!" radil otec své dceři.

Vyplatilo se. Plíšková postupně zlepšila hru od základní lajny, odkud těžila nejvíce bodů, naopak hra u sítě ji vůbec nešla a odtud darovala Gavrilovové mnoho bodů. Naturalizované Australance sebrala ve druhé sadě jednou servis, což ji stačilo ke srovnání. V rozhodující sadě ji poté nastavila zrcadlo z úvodního dějství. Češka prohrávala již 1:4, dokázala se ale vzchopit a pěti vyhranými gamy v řadě postoupila do čtvrtfinále, které si v Tokiu zahraje potřetí v kariéře.

"Myslím, že to bylo velmi těžké utkání. První set jsem měla ve svých rukách, ale udělala jsem pár hloupých chyb. Jsem ráda, že jsem bojovala dál i poté, co jsem prohrávala v rozhodujícím setu. Mohla jsem hrát lépe," konstatovala Plíšková po zápase. Dokonce došla tak daleko, že zničila raketu, čímž vylekala japonské fanynky v hale.

"Snažila jsem se být i nadále pozitivní a pořád hrát agresivně. Chyběly mi nějaké lehké míče. Snažila jsem se bojovat, protože vždy je šance. Věděla jsem, že když budu dobře servírovat, tak konci třetího setu budu mít příležitost," vysvětlovala Češka na kurtu po zápase. "Jsem ráda, že jste mě podporovali, a těším se na vás při dalším zápase," poděkovala přítomným divákům v hale. Její soupeřkou bude Alison Riskeová ze Spojených států amerických, která s přehledem porazila Španělku Garbiňe Muguruzaovou. S Američankou má Plíšková velmi kladnou bilanci, z pěti vzájemných zápasů ji porazila hned čtyřikrát.

Plíšková navíc bojuje na dálku o Turnaj mistryň v Singapuru. Momentálně je devátá s 3132 body na kontě. Na momentálně osmou Kiki Bertensovou z Nizozemska, která je její největší soupeřkou v boji o závěrečný turnaj, ztrácí 129 bodů. Proto je každá výhra na asijském turné důležitá. Na závěrečný podnik se kvalifikuje vždy osm nejlepších tenistek za danou sezonu. Téměř jistou účast už má další Češka Petra Kvitová.